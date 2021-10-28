KİPTAŞ’tan maliyetine dönüşüm seferberliği

İstanbul genelinde yaşını doldurmuş olan binalarını yenilemek isteyen vatandaşların bir araya gelerek danışmanlık ofisleri aracılığıyla KİPTAŞ’a yaptıkları müracaatlar sonuç veriyor. Dönüşüm için seferberlik başlatan KİPTAŞ’ın Genel Müdürü Ali Kurt, hak sahiplerinin riskli yapılarının maliyetine yenilendiğini söyledi.

TİMETÜRK

1999 yılından önce inşa edilen olan ve mülkiyet sorunu olmayan tüm riskli yapıların yenilenmesi için adım atan KİPTAŞ yönetimi, vatandaşların konuyla ilgili taleplerine kısa sürede cevap veriyor.

Süreçle ilgili geçtiğimiz günlerde açıklama yapan KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt,

“Vatandaşlar sisteme kayıt olduktan sonra riskli yapıda olduğunu düşündüğü taşınmazın ada parsel numarasını giriyor. Bizim de uzman ekiplerimiz 10 gün içinde mevcut durumları ve yasal haklarıyla ilgili bir bilgilendirme föyü gönderiyor. Buna ilave olarak vatandaşlarımıza bir önerge gönderiyoruz. Kendi aranızda uzlaşır, 2/3 çoğunluğu sağlarsanız bize başvurun. Biz size bir yenileme bedeli sunacağız. Bunu sağlayıp bize başvurduklarında kendilerine hazırladığımız taslak proje üzerinden bir yenileme bedeli çıkartıyoruz. Bu listemizin içerisinde nasıl bir inşaat yapacağızı, hangi malzemeleri kullanacağımızı da söylüyoruz. Bu rakamları kabul ettikleri zaman sahaya girip interaktif süreci başlatıyoruz. Proje detaylarında anlaşıyoruz. Tahliye ediyor, yıkıyor, yeni yapılarını veriyoruz” bilgisini paylaştı.

Ödemeler nasıl yapılıyor?

*Hak sahiplerine 24 ay sıfır vade ile KİPTAŞ'a borçlanabilme imkanı sunuluyor.

*Arzu eden vatandaşlar taksitler için banka kredisi çekebiliyor. Bu aşamada KİPTAŞ, vatandaş adına da kefil oluyor.

37 ilçeye KİPTAŞ damgası

Bugüne kadar İstanbul'un 39 ilçesinden 37'sinden başvuru alan KİPTAŞ, 100 bine yakın bağımsız birim için çalışma yapıyor. İlçeler bazında değerlendirdiğimizde, Ali Kurt'un sosyal medyadan bölgelere göre yaptığı bilgilendirme mesajları şu şekilde:

BAĞCILAR

Bağcılar Kirazlı Mahallesi'nde yer alan As Fatih Sitesi'ndeki dönüşüm çalışmaları hızla devam ediyor. Kirazlı Mahallesi'ndeki dönüşüm projesinde elektrik deplasesi, kaba yapı ve geoteknik çalışmalar eş zamanlı olarak hızlı bir şekilde yürütülüyor.

GÜNGÖREN

Kurt, önem verdikleri bu bölgedeki dönüşüm süreciyle ilgili olarak, "Yeni bir dönüşüm projesine başlıyoruz! 2017'de #RiskliYapı ilan edilen, geçtiğimiz yıl yıkılan #Güngören Doğakent sitesi hak sahipleriyle sözleşme imzalamaya başladık. 4 blok 136 bağımsız birimden oluşan sahada, örnek bir #dönüşüm gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" açıklamasını yapmıştı.

Güngören'deki dönüşüm projesinde uzlaşma oranı yüzde 82'yi buldu. Hak sahipleri borçlanmaları kabul edip üzerine düşeni yapıyor. Ali Kurt, daha fazla zaman kaybetmemek için paydaş kurumların süreçte üstüne düşen kısımlarda maksimum katkı vermesi yönünde çağrıda bulundu.

TUZLA

Tuzla'da inşa edilen KİPTAŞ Tuzla Meydan Evler projesinde de inşaat çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 149 adet konut ve 9 adet ticari birim olan KİPTAŞ Tuzla Meydan Evler projesinde tüm bloklarda imalatlar başladı.

Hak sahiplerini en kısa sürede çevre dostu evleriyle buluşturmak için sahada alın teri döken işçiler zamanla yarışıyor.

EYÜPSULTAN

Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm projesinin yapımına devam ediliyor. Hafriyatın yanı sıra blokların temel inşaatı ve imalatlar hız kazandı. Projede kreş, kütüphane, sağlık merkezi ve yeşil alanlar yer alacak. İnşaat sürecinde riskli yapıların sahiplerine taşınma ve kira yardımı desteği söz konusu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.