Keleşoğlu'nun ustalık projesi Denizistanbul'a bahar geldi

Keleşoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Keleş'in iki oğlu ile 2015 yılından bugüne üzerinde titizlikle çalıştıkları Denizistanbul projesinin yarısı tamamlandı. Son anahtar teslimlerini 2028 yılında yapmayı hedefleyen Keleş ailesi, bir sahil kasabası kurgusuyla yola çıkarken üstlendikleri sorumluluğu son adıma kadar devam ettirmekte kararlı görünüyor.

İster otobandan olsun ister E-5 karayolundan, Beylikdüzü'ne doğru yol alırken direksiyonunuzu liman yoluna çevirdiğinizde sadece 2 km sonra Denizistanbul'un dev kapısından girer girmez kendinizi Bodrum'da hissedecek bir ortamın içinde buluyorsunuz. Denizin mavisi, blokların düzenli oturumu ve yeşilliklerle dolu yolun genişliği ile sizi adeta selamlıyor. Denizistanbul'un en dip noktasında yer alan marinada 2022 yılının baharını Keleşoğlu İnşaat Yönetim Kurulu üyesi Fuat Keleş ile karşıladık. 1,5 milyar dolar yatırım değeriyle yükselen, İstanbul'un marinalı tek kasabası Denizİstanbul'un hikayesini ve projede gelinen son durumu Fuat Beyden dinlerken, 1,5 milyon metrekarelik yaşam alanının gerçek bir sahil kasabasına nasıl dönüştüğünü de sizlerle paylaşmak istiyorum.

Proje, tüm detayları ile ilk kez 2015 yılı sonunda kamuoyuna sunulurken, benzerlerinin bir değil bir kaç tık ötesinde, hatta benzersiz bir konseptle İstanbul'a kazandırılıyordu. Şüphesiz, proje genelinde 'deniz' faktörünün rol oynaması Keleşoğlu ailesi için büyük bir fırsattı. Projenin üzerine titreyen ailenin çalışkan oğlu Fuat Keleş, ortaya koydukları performansla İstanbul'un Batı sahillerine büyük bir değer kattıklarını söyleyerek başladı sözlerine. Sektörde 50 yıla yaklaşan tecrübesiyle Türkiye sahillerinin en büyük karma projesine imza atmanın sorumluluğu ile dile getirdikleri her vaadi yerine getirmek için çalıştıklarını anlatan Fuat Bey, proje özelinde hedeflerinin tüm etapları ile 2028 yılında mükemmel bir projeyi Türkiye'ye kazandırmak olduğunu söyledi.

İstanbul'un yoğun geçen günlük hayatı içinde yeşilden ve maviden mahrum kalanlara bir fırsat olarak sunulan Deniz İstanbul'da, 5 bine yakın konut ile 300'ün üzerinde villa yer alıyor. Zengin sosyal donatıların planlandığı projede AVM'sinden kafeteryasına, okulundan oyun alanlarına, marinasından home ofislerine uzanan farklı bir konsept ortaya konuluyor.

Finansman sıkıntısı olmadan inşaatı hızla ilerleten Keleşoğlu İnşaat, her hangi bir fon şirketi ile işbirliğine gitmeden projeyi etap etap satışa sunuyor. İlk lansmanda 300 bin liralık bütçesi olan vatandaştan 3 milyon lira bütçesi olana kadar tüm kesimlere hitap eden projede şu anda metrekare birim fiyatı 40 bin lira seviyesine gelmiş durumda. Bu rakamlar primlenme oranını da ortaya koymakta. 7 yılda yatırımcılarına TL cinsinden bire 10 kazandıran Denizistanbul'da farklı tip ve fiyat aralıklarında konutlar ile villalara yer alıyor.

Fuat Keleş, projenin ilk etapları olan Yakamoz ve Kalyon Evleri 2015 -2016 yıllarında sahiplerini bulduğunu, Mercan Konakları'nda satışların bittiğini, oturumun başladığını Marina Evleri etabında yer alan 87 adet ikiz ve müstakil villanın da yatırımcıdan büyük rağbet gördüğünü dile getirdi. Sedef bloklarının birinci etabında ise teslim heyecanı var.

Projenin bitmiş olan etaplarını gezerken hemen hemen hepsinde yer alan dairelerin tamamıyla deniz manzaralı olması dikkatimi çekti. Bu fark bile Denizistanbul'un çekiciliğini net olarak ortaya koyuyor. Denize yirmi metre mesafeden başlayan sosyal donatılarının yer aldığı projede Deniz Cadde ismiyle lokanta ve restoranların yer alacağı bir farklılık da planlanmış. İnşaatı bitmek üzere olan 13 bin metrekarelik ortak sosyal alanında ise iki açık ve iki kapalı havuz ile sauna, Türk hamamı, vitamin bar, oyun odaları, squash, tenis kortu gibi bölümlerle, spor ve yaşam kulübü bulunacak.

Deniz İstanbul'da 5 yıldızlı bir otel de inşa edilecek. Ayrıca az katlı home ofis etabı da hayat bulacak. Yine en az 250 yataklı hastane ile zengin donatılı sosyal merkez de projenin önemli ayakları arasında yer alıyor. İlkokuldan üniversiteye kadar eğitim veren uluslararası bir özel okul da inşaat alanında planlanmış durumda.

Fuat Bey, buluşma vesilesi olan yeni etap konusunda da iddialı açıklamalarda bulundu. 1 Nisan'dan itibaren ‘Bahar Rezidans' etabının satışlarına hız verildiğini söyleyen Keleş, proje inşaatının her aşamasını yakından takip ettiğini vurguladı.

Yakamoz, Kalyon Evleri, Mercan Konakları 1 ve 2, Marina Villaları, Sedef Konakları 1 ve 2, Marina Rezidans'ın ardından projenin dokuzuncu etabı olarak satışa sunulan Bahar Rezidans, bahçe ve geniş teras seçenekleri ile öne çıkıyor. Toplam 574 konuttan oluşuyor. Mimarisi, lebi derya terasları ve bahçeli ev seçenekleriyle 1+1'den 5+1'e birçok daire çeşidi sunuyor.

Tüm ihtiyaçlarına ve sosyal donatılara kolayca ulaşmak ve bahçesinde hayatı 365 gün tatil tadında yaşamak isteyenler için önemli bir fırsat sunan Bahar Rezidans' da teslimlerin 2024 Haziran ayında başlaması planlanıyor. Fuat Bey, projeyle ilgili diğer detayları şöyle anlattı:

“İstanbul'da önünde marinası olan tek kasaba konseptinde olma özelliği ile benzersiz olan Denizİstanbul, yüzde 79 yeşil alanı, az katlı konakları, villa ve daireleriyle İstanbul'a örnek bir yaşam sunuyor. Projenin önünde yer alan marinanın İstanbul'un iki hudut kapısından biri olması Denizİstanbul'a değer katan en önemli özelliklerden biri. Denizİstanbul, teknelerle yurt dışından gelecek yabancı turistlerin ayak basacağı ilk yer konumunda. Kasabanın sahil şeridinde, denize girilebilen bir kumsal ve tamamen manzaraya hâkim kafe ve restoranlar bulunuyor. Böylece İstanbul'a şehir turizmi için gelenler ile Türkiye'ye tatil turizmine gelenleri aynı lokasyonda birleştiriyor. Projenin mimari projesini Kraft Mimarlık üstlenirken, şehircilik, tasarım, master ve imar planı dünyanın en ünlü mimarlık- mühendislik firmalarından biri olan Amerikalı SOM tarafından yapıldı. Burj Khalifa'nın da mimarı olan SOM, Denizİstanbul'u Kaliforniya sahil kasabalarını andıran denize doğru eğimli bir vadide, yatay mimari anlayışıyla tasarladı. Bu sayede projede tüm konutlar deniz manzarasına hâkim bulunuyor. İnsana ve doğaya saygının esas alındığı projenin sahile inen bölümünde yükseklik azalıyor, geniş aralıklarla inşa edilen bloklar birbirinin cephesini kapatmıyor.”

Denizistanbullu olmak için geç kalınmadığının da altını çizen Fuat Keleş,'' Projemizin yüzde 60'ı konutlardan, yüzde 40'ı ticari ünitelerden oluşuyor. 14 etaptan oluşan konutlarımızda şu ana kadar batı bölümünün inşaatları bitti. Bu da 400 dönüme tekabül ediyor. Yeni konut etaplarında inşaatlar devam ediyor. Ticari ünitelerin inşaatlarına ise 2024'de başlanacak. Projenin tümünde yer alan 5 bin 700 konuttan yaklaşık yüzde 50'sinin satışını tamamladık. Bahar etabımızla birlikte dokuzuncu etabı satışa sunmuş olduk. Üç bin konutluk 5 yeni etap daha satışa çıkacak. Toplamda 5 bin 700 konutumuzla birlikte inşa edilen ve edilecek olan 6 etapla birlikte 2028 yılında 20 etaplık bir sahil kasabası ortaya çıkmış olacak. Bu projemizin yanı sıra Fikirtepe'de 240 konutluk butik projemiz var'' dedi.

İstanbul'da deniz manzaralı bir dairenin sahibi olmak artık çok zor gibi görünse de Keleşoğlu, sunduğu alım seçenekleriyle müşterilerini satış ofisinden boş göndermiyor. Deniz mevsimiyle birlikte şezlongların sıra sıra dizileceği sahile yürüme mesafesinde konumlanan projeye denizden ulaşım konusunda da müjdeli haberlerin yakında verileceğini söyleyen Fuat Keleş, bölgeyi keşfetmek isteyen yatırımcıları da kahve içmek için satış ofisine davet ediyor.