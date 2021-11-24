Kazım Karabekir mahallesi kentsel dönüşüm projesinde son aşama tamamlandı

Melikgazi Belediyesi'nin en büyük projelerinden birisi olan Kâzım Karabekir Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında tamamladığımız 2 blok 92 daire içerisindeki 48 dairenin kura çekimi ve anahtar teslim töreni gerçekleştirildi.

Programa, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Önceki Dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Sibel Livdumlu, MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak ve hak sahipleri katıldı.

Yolları, çevre düzenlemesi, parkları, otoparkı, okulu, sağlık merkezi, sosyal donatıları ile güzel bir mahallenin ortaya çıktığını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Buradaki çalışma uzun yıl devam eden bizim gayretlerimiz ile de süren bir çalışma oldu. Emeği geçen çok insan var. Ufak bir proje değil. Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri olan 39 blok 1986 daire ve 145 dükkândan oluşan Kazım Karabekir Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi son etap dairelerimizin kura çekimini yaptık. 2. Etap çalışmasına başlayacağız. 1 milyar TL'lik Türkiye'nin en büyük haber ajanslarından bir tanesi. Eski mahrumlar olarak bilinen bölge şuanda yeni bir bölge haline geldi. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Sadece kentsel dönüşüm değil bir mahalle dönüşümü oldu. Burada 900'e yakın hak sahibini mutlu ettik. İnşallah 2021'de de ilk yapacağımız kentsel dönüşüm projeleri arasında da Yıldırım Beyazıt yer alıyor. Çok büyük bir proje. Burada sağlık ocağı inşaatı devam ediyor. Pazar yeri de yapacağız. Buraya Hayırseverimiz ve Büyükşehir Belediyemiz ile bir eğitim kompleksi yapıyoruz. Dolayısıyla mahallemizin birçok ihtiyacını gideriyoruz. Son kura çekimi ile Kazım Karabekir Kentsel Dönüşüm Projesinin kapanışını yaptık. Hak sahiplerine hayırlı olsun. Huzurla sağlıkla otursunlar.” dedi.

Yeni binaların hayırlı olmasını dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Yeni bir mahalle doğuyor. Şimdi burası gönlü zengin insanlarının yer aldığı bir yer oldu. Hep birlikte tüm belediyeler olarak kentsel dönüşüm çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Allah ağız tadıyla huzurla oturmayı nasip etsin.” dedi.

Önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarından Taner Yıldız da dairelerin hak sahiplerine hayırlı olmasını dileyerek, hizmet üstüne hizmet yapan tüm belediye başkanlarını kutladı.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ise, “Bugün geldiğimiz noktada bu mahallede herkesin emeği var. Bu emekler neticesinde bu yeni binaları görmek, insanların içinde mutlu oturduğunu görmek, dünyaya değer. Belediyecilik serüvenimiz eserler ve hizmetler ile dolu. Kayseri kadar binlerce konutu dönüştürmek için çile çeken gayretle çalışan başka şehir yok. Allah dirliğimizi bozmasın. Hayırlı olsun. Vatandaşlarımız yeni evlerinde huzur ve sağlık içinde otursunlar.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından programa katılan protokol, hak sahiplerinin kurasını çekerek anahtar teslimini yaptılar.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.