İstanbul'dan ev almak kripto paradan daha çok kazandırıyor

Yabancıya konut satışında Çin’den gelen taleplerden sonra beklenmedik ülkelerden de alıcılar gelmeye başladı. Doğu Afrika’da bulunan Seyşeller Cumhuriyeti, Cibuti, Tanzanya ve Eritre bu ülkelerin arasında.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Temmuz ayında yabancılara yapılan konut satış sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %64,0 artarak 4 bin 495 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Temmuz ayında ilk sırayı bin 951 konut satışı ile İstanbul aldı.

İstanbul yine ilk sırada

İstanbul'u sırasıyla 931 konut satışı ile Antalya, 312 konut satışı ile Ankara, 217 konut satışı ile Mersin ve 158 konut satışı ile Bursa izledi. Alım yapan ülkeler sıralamasında ise ilk 3'te 712 konut satışıyla Irak, 619 konut satışı ile İran, 365 konut satışı ile Rusya Federasyonu bulunuyor. Bu ülkelere yoğun ilginin aktığı Çin'den sonra Seyşeller, Cibuti ve Eritre de eklendi.

Avantajlı ülkelerden birisi

Çin'den sonra Doğu Afrika'da bulunan ülkeler de Türkiye'ye ilgi gösterdi. Seyşeller'e Beylikdüzü'nden satış yapıldığını kaydeden Super Grup Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ali Gökçiler ‘Yeni pazar Çin'den sonra Doğu Afrika ülkeleri olan Seyşeller Cumhuriyeti, Cibuti ve Eritre'ye satış yapmamız da bizi ayrıca şaşırttı. Tanzanya'dan alımlar gerçekleşti. Daha önce Nijerya'ya, Fildişi Sahilleri'ne yani Afrika'da 'sahra altı' dediğimiz bölgelerden ciddi alım var. Ülkemizin Afrika bölgesinden ve diğer ülkelerden ilgi görmesi daha önceden de dediğim gibi sadece gayrimenkul alanında değil; turizm, ticaret, ekonomi, tekstil alanlarında da ülkemize hem ekonomik anlamda olsun hem de tanınırlık olarak olsun, getiri sağlayacak olanaklar sunuyor' diye konuştu.

Türkiye'nin yabancılar için gayrimenkul alanında avantajlı bir ülke olduğuna vurgu yapan Gökçiler, İstanbul'dan sonra Ege ve Akdeniz'e de taleplerin artacağını beklediklerini söyledi. ‘Zaten doğal güzellikleriyle öne çıkan ve ada ülkesi olan Seyşeller'in Ege ve Akdeniz bölgesine de yoğunlaşacağını düşünüyoruz. Ülkemizde dört mevsimin yaşanıyor olması ve Asya'yla Avrupa arasında köprü görevi görmesi yabancılar için Türkiye'yi daha avantajlı konuma getiriyor. Bu sebeple her mevsimi ayrı güzel olan Türkiye'de yaşamak isteyen, bir eve sahip olmak isteyen yabancıların sayısı da gün geçtikçe artıyor' dedi.

Kripto paralardan daha çok kazandırıyor

Yatırım olarak ele alındığında Türkiye'den alınan gayrimenkulün kripto paralardan daha fazla getiri sağladığını, dolayısıyla daha kârlı olduğunu ekleyen Gökçiler, alıcılara coinlere yatırım yapmak yerine konut alımına yönelmelerini tavsiye etti. ‘Türk konut pazarında yatırımcılar neredeyse coin yatırımından fazla kazanıyorlar. Yabancı yatırımcıların Türkiye'yi tercih etmelerindeki bir diğer önemli sebep olarak ciddi anlamda paralarını Türkiye'de değerlendirmelerini gösterebiliriz. Ben 4-5 ay önce coin yatırımcılarını yine gayrimenkule davet etmiştim.

Bu aylarda bir gayrimenkul alsaydınız bir kripto paraya almak yerine şu an çok daha fazla para kazanıyor olacaktınız. Biz Türkiye'den belki bunu çok hissedemiyor olabiliriz ama emin olun bütün dünya Türkiye'deki konut fiyatlarındaki değer artışının, paranın değer korumasının son derece farkında.

Kiralar noktasında da beklenilen şey ev fiyatlarının yükselmesiyle beraber, kira fiyatlarının yükselmesi. Şu an Türkiye'de 240 ayda hatta zaman zaman 220 veya 210 ayda geri dönüşünü sağlayan önemli ticariler, kendini geri amorte eden ticariler var. O yüzden yabancı yatırımcıların gözü hem kiralama anlamında, hem satın alma anlamında Türkiye'de. Biz coini dövdük bunu söyleyebiliriz getiri anlamında' diye konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.