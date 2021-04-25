İstanbul'da emlak fiyatları 'üste koyacak'

İstanbul'da emlak sektöründe arz fazlalığı ve balon olup olmaması tartışıladursun satın alma talebini tetikleyen unsurlar devrede. Gayrimenkul sektörünün önümüzdeki iki yıllık süreçde daha da canlanacağı öngörülüyor

Türkiye genelinde konut satışları mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 artarak 111 bin 241 oldu.

Konut satışlarında İstanbul 22 bin 7 konut satışı ve yüzde 19,8 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 11 bin 3 konut satışı ve yüzde 9,9 pay ile Ankara, 6 bin 636 konut satışı ve yüzde 6 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 15 konut ile Ardahan, 16 konut ile Hakkari ve 52 konut ile Tunceli oldu.

33 bin 365 konut ilk defa satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 azalarak 33 bin 365 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 30 oldu. İlk satışlarda İstanbul 6 bin 317 konut satışı ve yüzde 18,9 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 2 bin 98 konut satışı ile Ankara ve bin 836 konut satışı ile İzmir izledi.

İkinci elde 77 bin 876 adet satış

İkinci el konut satışları da 77 bin 876 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 15 bin 690 konut satışı ve yüzde 20,1 pay ile ilk sırada yer aldı. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 71,3 oldu. Ankara 8 bin 905 konut satışı ile ikinci sırada yer alırken, Ankara'yı 4 bin 800 konut satışı ile İzmir izledi.

Ülkemizde son yıllarda gayrimenkul sektöründe konut fiyatları çok tartışılır hal aldı. Özellikle, büyük şehirlerde sürekli artan konut projeleri, alışveriş merkezleri, rezidanslar ve plazalar şehirlere yeni boyut kazandırırken konut fiyat artışları yabancıların da dikkatini çekmeyi başarmıştır.

Bu bağlamda konut arzıyla birlikte bir balon olup olmadığı da tartışmalar arasında.

Fiyat endeksinde artış

Türkiye genelinde ortalama konut fiyat endeksi 2020 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,1 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 26,2, reel olarak ise yüzde 12,9 oranında artmıştı.Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2020 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 2,2, 2,3 ve 2,1 oranlarında artış gözlendi.

Fiyatlar artmaya devam edecek

Ülkemizde konut sektöründe fiyatlar artmaya devam edecek görünüyor. Bunun belli sebeplere dayandığına dikkati çeken gayrimenkul uzmanları nüfusun sürekli artıyor olmasının en önemli faktörden olduğunun altını çiziyor. Şehirlerin konut üretme kapasitesinde görünen doluluk da ayrı bir handikap.İstanbul'da emlak sektöründe arz fazlalığı ve balon olup olmaması tartışıladursun satın alma talebini tetikleyen unsurlar devrede. Gayrimenkul sektörünün önümüzdeki iki yıllık süreçde daha da canlanacağı öngörülüyor.

Gayrimenkul uzmanları özellikle İstanbul başta olmak üzere emlak fiyatlarında bir gerilemeden ziyade fiyatların üste koyarak ilerleme kaydedeceği kanaatinde.

İki yıllık süreçte canlılık beklentisi

Şehirlere yönelik göçün devam etmesi de başka bir etken. Diğer etkenler ise kentsel dönüşüm ile kalitesiz konutların kaliteli konut haline getirilmesinin getirdiği fiyat farkları ile Dünya'da tüm ürünlerde oluşan fiyat artışları sebebi ile her yıl gelen maliyet farkları. Türkiye'de gayrimenkul piyasasında talep yönü kısa vade de konjonktürel olarak azalsa dahi, önümüzdeki iki yıllık süreç içinde sektör tekrar canlılık kazanacak görünüyor.

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