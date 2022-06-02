Invest İnşaat'tan 2.3 milyar liralık yeni proje

Invest İnşaat, İstanbul'un en değerli lokasyonlarından Sarıyer — Ayazağa'da yeni projesini inşa etmeye başladı. Butik konseptte geliştirilen projede; konutlar, villalar, ticari üniteler ve rezidans daireler yer alıyor.

Invest İnşaat imzalı Investvadi, Ayazağa'nın en değerli noktasında, 23 bin 500 metrekare arsa üzerinde yükseliyor.

Toplam 444 bağımsız birimden oluşan projenin yatay düzlemde yer alan konut bloklarında 210 konut, 7 villa, alışveriş caddesi içinde 25 dükkan ve 202 daireli rezidans bloku yer alıyor.

ÖZEL AVANTAJLAR

Yoğun taleple satışa sunulan Investvadi'de konutların metrekare fiyatı lansman dönemine özel olarak 87 bin TL'den başlıyor. Sanayi alanı dönüşümü olarak yüzde 1 KDV avantajına sahip Investvadi'de anlaşmalı bankalar aracılığıyla kredi kullanılabiliyor.

İnşa çalışmalarının başladığı Investvadi'nin 18 ay içinde tamamlanarak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor.

2.3 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Invest İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Uçar; "Bugün, 'Vadi' olarak adlandırdığımız

Ayazağa bölgesi İstanbul'un en değerli lokasyon/arından biri haline geldi. Ortak girişimle ayata geçirdiğimiz Vadistanbu/, hemen devamında geliştirdiğimiz Vadikoru ve yine aynı ö/gede inşasına başladığımız Investvadi ile bölgenin tüm niteliği değişti. Bölgenin en değerli noktasında konumlandırdığımız Investvadi'yi 2.3 milyar liralık yatırımla geliştiriyoruz. İnşa alışmalarına başladığımız projenin sözleşmesinde 24 ayda teslim etmeyi taahhüt ediyoruz.Ama 18 ay gibi kısa bir sürede tamamlamayı hedeflemekteyiz. Bugüne dek tüm projelerimizde düğü gibi İnvestvadi projemizi de söz verdiğimiz tarihten önce teslim etmeyi amaçlıyoruz. Lansman dönemine özel olarak konutların metrekare satış fiyatını 87 bin liradan başlattık. ümüzdeki birkaç gün içinde fiyatları güncelleyerek satışları tamamlamayı hedefliyoruz.

Geçtiğimiz 10 yıl içinde İstanbul'un farklı noktalarında 2.5 milyon metrekare inşaat alanını tamamladık. Sarıyer — Ayazağa aksında yer alan Vadi bölgesi bizler için son derece kıymetli" dedi.

BAHÇE VE TERAS FARKI

Investvadi ile bölgede bir ilk olarak geniş bahçe ve oturum alanlarına sahip müstakil villalar bahceli daireler ile büyük balkonlar ve teraslardan oluşan konutlar yer alıyor. Zengin sosya donatı alanları, geniş peyzaj alanları, yüzme havuzu, fitness ve spor merkezi, çocuk oyun alanları ve elektrikli araç şarj ünitelerine sahip otopark alanları yer alıyor.

1+1'den 5+1'e kadar konut seçeneği bulunan Investvadi'de dairelerin büyüklüğü 73 metrekare ile 486 metrekare arasında değişiklik gösteriyor. Geniş bahçe kullanıma sahip 7 villanın yer aldığı projede ayrıca 5 yıldızlı otel işletmesi konseptiyle hizmet verecek 202 daireli bir rezidans bloku yer alıyor. .