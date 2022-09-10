Geri sayım başladı… 81 ilde ucuz sosyal konut hamlesi! İşte taksitler ve ödeme koşulları

81 ilde vatandaşın kira öder gibi ev sahibi olmasını sağlayacak projede devlet desteği ile fiyatlar ulaşılabilir olacak. 250 bin konut ve 100 bin altyapılı arsada hak sahipleri kura ile belirlenecek. Dar gelirli vatandaşa, 240 ay vade ve uygun taksit imkânı sunulacak.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Vatandaşın gözü kulağı 13 Eylül'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı sosyal konut projesinde. 81 ilde vatandaşın kira öder gibi ev sahibi olmasını sağlayacak projede devlet desteği ile fiyatlar ulaşılabilir olacak. 250 bin konut ve 100 bin altyapılı arsada hak sahipleri kura ile belirlenecek. Dar gelirli vatandaşa, 240 ay vade ve uygun taksit imkânı sunulacak.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi salı günü açıklanıyor. Vatandaşlar, yüzde 10 peşinat, 20 yıl vadeyle ev sahibi olacak. Taksitler, asgari ücretlilerin ödeyeceği şekilde olacak…

250 bin konut, 100 bin arsa

Hükümetin satılık ve kiralık ev fiyatlarında yaşanan fahiş artışlar nedeniyle mağduriyetle karşılaşan vatandaşların sorunlarını çözmek amacıyla hazırladığı, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için geri sayım başladı. Projenin detayları önümüzdeki hafta salı günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklanacak. Erdoğan, dün projenin 250 bin konut, 100 bin altyapılı konut arsası içerdiğini söyledi. 81 ilde yapılacak ucuz konutlarda emekli, genç, engelli vatandaşlar için ek kontenjan ayrılacak. Vatandaşlar, yüzde 10 peşinatla, 20 yıl vadeyle ev sahibi olabilecek. Taksit miktarı da asgari ücretli çalışanların ödeme imkânına göre belirlenecek. İşte projenin detayları…

Sosyal konutlar nerede yapılacak?

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından inşa edilecek konutların 81 ilde yapılması planlanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı aylar öncesinden valilikler aracılığıyla talepleri topladı. Vatandaşa uzun vadeli ve ucuza sunulacak Milli Emlak arazileri belirlendi.

Kimler konut alabilecek?

KONUTU bulunmayan, herhangi bir mal veya mülk için hissedar olmayan dar gelirli vatandaşlar, uygun taksitlerle hayallerindeki konutlara kavuşacak. Vatandaş ya sosyal konut projesi ya da ucuz arsaya başvurabilecek. Kampanyada, başvuruların ardından kura yolu ile konut edinimi sağlanacak.

Yüzde 10 peşinat, 20 sene vade

KURAYA katılım gösterilmesinin ardından ev almaya hak kazanan kişiler, yüzde 10 peşinat verip, 20 seneye ulaşan vadelerle taksit ödeyerek ev sahibi olacak.

Konutlar ne zaman teslim edilecek?

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılacak konutların en geç iki yıl içinde teslim edilmesi planlanıyor.

Aylık ödemeler 4 bin 800 TL'den başlayacak

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konutların aylık taksitlerinin asgari ücretlilerin ödeyebileceği bir tutar olacağını belirtmişti. Kurum, "Ödemelerin toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmaması gerekiyor" demişti. Bakan Kurum'un açıkladığı hane halkının gelirinin yüzde 30'u sınırı dikkate alındığında İstanbul'da ödenecek en yüksek aylık taksit 4.800-9.600 TL, diğer illerde ise 4.200-8.400 TL olacak. (Gelir limiti şartının bir kişinin mi yoksa 2 kişinin gelirini mi kapsadığı daha tam belli olmadığı için hesaplamada İstanbul için hane halkı geliri 16 bin TL için 4.800 TL'lik taksit karı-kocanın en üst limitten maaş aldığı durumda ise hane geliri 32 bin TL olacağı için 9600 TL hesaplanmıştır) En düşük taksit tutarı asgari ücrete göre hesaplanırsa da ailede tek çalışan varsa 1.650 TL iki çalışan varsa 3.300 TL olacak.

Gelir limiti İstambul'da 16 bin, diğer şehirlerde 14 bin lira

Proje kapsamında İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde ise 14 bin liranın altında olanlar ev sahibi olabilmek için TOKİ'ye başvuru yapabilecek.

Yüzde 20 gençlere, yüzde 20 emeklilere

Konut hamlesi kapsamında dar gelirliler, şehit ve gazi yakınlarının yanı sıra gençler ve emekliler de ayrı kota içinde değerlendirilecek. Gelen yoğun talep üzerine toplam konut sayısının yüzde 20'si gençlere, yüzde 20'si de emekli vatandaş için ayrıldı.

Ev istemeyene arsa

Yerel ve yatay mimari ile inşa edilecek evler, sıfır atık projesine uyumlu olacak. Enerji verimliliği de ön plana çıkarılacak. Projede, iklim dostu malzemeler kullanılacak. Sosyal konut projesinde konut, konut arsası ve sanayi siteleri olacak. Konut projesine giremeyenler, arsaya başvurup kendi evlerini yapabilecek. .