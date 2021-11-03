Faiz indi ama ev fiyatları da uçtu

Piyasa hareketlensin diye kamu bankaları indirim yaptı ancak satıcılar da hemen ardından zam yapmaya başladı. Özellikle ikinci elde fiyatlar yüzde 10-20 oranında arttı.

Kamu bankaları, konut kredileri faiz oranlarında indirim yapınca bu durum beklendiği gibi ev fiyatlarını da pozitif yönde etkiledi. Yüzde 10 ile 20 oranında artan ev fiyatları nedeniyle faiz indiriminin alıcı için bir anlamı kalmadı.

Kredilerin yanı sıra dövize bağlı şekilde inşaat maliyetlerinin de devamlı yükseldiğini belirten Gayrimenkul Danışmanı Şule Alp, ev fiyatlarının önümüzdeki süreçte yüzde 30-40 oranında artacağı değerlendirmesini yaptı.

35 bin TL fark etti

Alp, “Kamu Bankaları tarafından kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gidildi. Konut kredileri faiz oranlarında 26 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise yüzde 1,34 faiz oranları uygulanmaya başlandı. Örneğin 500 bin liralık bir kredi 120 ay vadeli çekildiğinde eski faiz olan yüzde 1,37 ile aylık ödemesi 8 bin 513 lira, toplam ödemesi de 1 milyon 21 bin 560 lira oluyordu. Yeni düzenlemeyle aynı kredi kullanıldığında aylık ödeme 8 bin 214 liraya düşerken, toplam ödeme 985 bin 680 lira oluyor. Yani 120 aylık kredide aradaki fark, 35 bin 880 lira” yorumunda bulundu.

Ev fiyatları yüzde 20-30 zamlanmıştı

Faiz indiriminin beklendiği gibi konut fiyatlarının yükselttiğine dikkati çeken Şule Alp, “Pandemi döneminde verilen düşük faizli konut kredisinde de benzerini yaşamıştık. O zaman da Ev fiyatları bir anda yüzde 20-30 zamlanmıştı. Şimdi de beklendiği gibi konut kredilerinde faiz oranlarının düşürülmesiyle ev fiyatlarının artması bir oldu” değerlendirmesinde bulundu.

Fırsatçılar da yok değil...

Faiz indirimi olsa da satıcılar da fırsatları değerlendirmekten geri durmuyor.Uzun zamandır konut piyasasında durgunluk vardı. Piyasa hareketlensin diye kamu bankaları indirim yaptı ancak satıcılar da hemen ardından zam yapmaya başladı. Özellikle ikinci elde fiyatlar yüzde 10-20 oranında arttı. Örneğin 500 bin TL'lik ev 550 bin TL oldu. Yani faiz indirimiyle sağlanan avantaj, satıcıların fiyatları artırmasıyla anlamını yitirdi. Alıcı için avantajı kalmadı

Ev fiyatları artmaya devam edecek

Dövize bağlı şekilde inşaat maliyetleri devamlı artıyor. Bu da doğal olarak ev fiyatlarını yükseltiyor. Öyle ki piyasada demir bulmak zorlaşıyor. Yeni yapılacak konutlarda demirinden eviyesine kadar her şey dolarla alındığı için fiyatlar da yüzde 30-40 oranında artacak. O nedenle önümüzdeki süreçte ev fiyatları yükselmeye devam edecek. Ev almak isteyen vatandaşlar bir an önce ellerini çabuk tutmalı. Çünkü bekledikçe hayallerindeki evler için daha yüksek paralar ödemek zorunda kalacaklar.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.