Ev sahipleri bankacı gibi davranıyor

Son dönemde başta büyük şehirler olmak üzere kiralık ev bulmak oldukça güçleşti. Ev sahiplerinin kılı kırk yararak kiracı seçmeleri ise ayrı bir tartışma konusu

Son aylarda emlak piyasasında yaşanan hareketlilik nedeniyle bazı şehirlerde kiralar yüzde 100 oranında artış kaydetti. Uygun fiyata ev bulmak ise imkansız hale geldi.

Durum öyle bir hal aldı ki, bir daire için onlarca kiracı adayı ismini yazdırıp sıranın kendine gelmesini bekliyor. Hatta bazı emlakçılar, evleri açık artırma usulüne göre kiralıyor.

Bilhassa İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde ev sahiplerinin kiracıları kılı kırk yararak soruşturması da ayrı bir tartışma konusu.

Kiracılara sıkı markaj

Kiralık ev sıkıntısı, bazı ev sahipleri tarafından suistimal edilmeye başlandı. Eskiden sorulmayan özel bilgiler sorulurken artık bankaların istediği belgeler de talep ediliyor.Ev sahiplerinin birçok kriteri bulunuyor. Kiracının ne iş yaptığı, ilişki durumu, nereli olduğu, çocuk sayısı ilk sorulan sorular. Ancak artık bazı ev sahipleri SGK dökümü, bankalardaki kredi puan durumunu gösteren findeks raporu bile istemeye başladı.

Evli misin memur mu?

Ev sahiplerinin talepleri hakkında bilgi veren Gayrimenkul Danışmanı Şule Alp, “Ev sahibinin kiracının ne iş yaptığını sorması, evli olup olmadığı, çocuk sayısı hep alıştığımız şeylerdi. Ancak son aylarda gayrimenkul sektörü büyük bir kriz içerisinde. Kiralık ev bulmak neredeyse imkânsız hale gelince evlerin değeri yükseldi. Haliyle ev sahipleri de kiracı seçmeye başladı. Artık bazı ev sahipleri bankalar gibi kredi notu istiyor” dedi.

Ek şart getirme hakkı yok

Ev sahiplerinin iyi niyet çerçevesinde SGK hizmet dökümü isteme hakkına sahip olduğunu aktaran Alp, “Ancak mülkiyet ve barınma hakkı Anayasal bir haktır, ayrıca kısıtlama getirmeye kanunda yer yoktur. Herkes temel insani gereksinimlerini karşılayabilecek, insan haysiyetine yakışır biçimde konut ve barınma hakkına sahiptir. Mal sahipleri bunun aksine bir şart ya da koşul getiremez. Nitekim kanunda sözleşme serbestisi gereği kiracılar ve kiralayanlar gerekli hukuki şartları karşılıklı olarak kanunda yazılı hususlar dahilinde belirleme hakkına sahiptirler” ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.