Ev aramanın kritik noktaları

Satın alacağınız ya da kiralamayı düşündüğünüz evin fiziki şartları kadar çevresinin vadettiği imkanlar da önem arz etmektedir

Dönüşüm sürecinde evini yenilemeye verenler ve sezon planlaması yaparak evlenecek çiftlerin en büyük sorunu ev arama.

Satın alım ya da kiralama düşüncesinde olanlar farklı bir "ev bakma" psikolojisinde olabilmekteler. Lakin bu süreçte özellikle kiracılar satın almaksızın kiralayacakları evi fazla ayrıntıya girmeden kiralayabiliyor. Satın alma niyetinde olanlar içe daha ayrıntılı bir ev arama süreci yaşamakta. Sadece evin fiziki koşulları değil masrafları ve yasal dayanaklarını da incelemekteler.

Bunların ötesinde ev arama sürecinin psikolojisi ise ortak. Ve bu süreçte kiralayanın da satın alanın da dikkat edeceği hususlar mevcut:

Bireysel mi ortak bir ev mi?

Bir eve girer girmez eşyalarınızı nereye nasıl yerleştireceğiniz en önemli sorun olarak karşınıza çıkar. Başka bir eve bakmadan bu evi almaya karar verebilir ve sorunla karşılaşmayabilirsiniz. Evin salonunun ve mutfağının kullanışlı olup olmaması kadar yatak odasının genişliği de dikkatle incelenen özellik. Evcil hayvanınızın ihtiyaçlarını düşünüyor veya işyerinize yakın olmasını istiyor olabilirsiniz.Bekar iseniz tek evli iseniz ortak kullanıma dikkat etmek şart.

Beklintilerinizi oluşturun

Ev arama sürecinde hayvansever aileler kedi ya da köpekleri için de ayrı bir mekan ya da oda ayırma gibi bir tercihe yönelebiliyor.Mutlaka olması gereken özellikleri belirledikten sonra, bunları listeleyin veya telefonunuzdan kolaylıkla erişebileceğiniz bir tablo oluşturun. Bu şekilde, bir evin bütün beklentilerinizi karşılayıp karşılamadığını görebilirsiniz. Bütün evleri yan yana getirerek ve beklentilerine uyan ve istediğiniz özelliklerin bulunmadığı evleri yan yana görerek bir karşılaştırma tablosu oluşturabilirsiniz.

Görmek, incelemek, gezmek

Size emlakçıların çektiği fotoğraflar pek ayrıntı vermeyebilir. Kullanım alanlarını kafanızda şekillendirirken fiziken bu alanları birebir görmek önemli. Fotoğraflar her şeyi olduğu gibi hatırlamanıza yardımcı olur. Beğendiğiniz bir evde gözünüze çarpmayan bir kusuru fotoğraflarda görebilir ya da hatırladığınız bir kusurun beğendiğiniz evi almanıza engel olacak kadar önemli olup olmadığını değerlendirirken hafızanızı tazeleyebilirsiniz.Yani satın alımda da kiralamada da fotoğraflara dikkatli bakmak şart. Daha önce gezdiğiniz evlere kıyas yapabilmeniz önemli.

Zamanını iyi değerlendirin

Ev gezmeye çok zaman harcarsanız, daha önce gezdiğiniz evleri de elinizden kaçırabilme durumunuz var. Ev gezmeye birkaç gün ayırın ve mümkün olduğu kadar fazla ev gezmeye çalışın. Ancak bunalmamak için günde en fazla 5-6 yer gezin.

Emlakçılarla ya da inşaat firmasından alacağınız-kiralayacağınız dairenin tüm özelliklerini gündüz gözüyle görmeniz sizi daha ikna edeci tavra sokar.Online platformlarda evinizi kıyaslayın ve alacağınız veya kiralayacağınız yerin çevresini fırsatınız olursa ayrıntılı bir şekilde iyice gezin. Sosyal alanlarla ne derece iç içe olduğunuzun farkına varın.

Çevresini iyi analiz edin

Tuhaf kokulara, rutubetli noktalara veya evin temelindeki bir çökmenin göstergesi olabilecek sallanan duvarlara dikkat etmeniz de gerek. Size komşu olacak kişilerin nasıl bir karaktere sahip olduğunu ilk etapta anlayamayabilirsiniz ama bir nevi soruşturma yapabilir, dış gözlerden fikir edinebilirsiniz. Size kiralık ya da satın alma sürecinde sunulan mekanın gürültülü olup olmadığını, hastanelere, okullara ya da alışveriş merkezlerine ne derece yakınlığını ve herşeyden evvel iş yerinize ulaşım olarak ne kadar zamanlık mesafede bulunduğunu iyi hesap yapmanız şart.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.