Emlak Konut'un satışı 9 ayda 10 milyar TL'ye dayandı

Emlak Konut GYO tarafından hayata geçirilen projelerde 1 Ocak-30 Eylül 2021 tarihleri itibariyle, yaklaşık 9 milyar 355 milyon TL (KDV hariç) değerinde, satışa esas brüt 643 bin 859 metrekare büyüklüğe ulaşan, 3 bin 829 adet bağımsız bölümün satıldı.

Emlak Konut GYO tarafından hayata geçirilen projelerde, 1 Ocak- 30 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılan satışların toplamda 1 milyar 591 milyon 225 bin 150,67 TL (KDV hariç) değerindeki 513 adedi yabancı ülke vatandaşlarına yapıldı.

Emlak Konut GYO 2021 üçüncü çeyrek verilerine göre, şirketin çeyrek bazlı yıllık hedefi olan 8.14 milyar TL'yi yüzde 15 oranında aştığı belirlendi.

Emlak Konut GYO 2021 üçüncü çeyrek verilerine göre, satış şampiyonu proje Nişantaşı Koru oldu. Nişantaşı Koru projesinde 1 milyar 391 milyon 234 bin 979 TL'lik satış gerçekleştirildi.

Emlak Konut GYO'nun yıllara göre satış rakamları şu şekilde:

2015

Toplam satış rakamları: 5 milyar 882 milyon 242 bin 827 TL

Yabancıya yapılan satışlar: 1 milyar 51 milyon 733 bin 114 TL

2016

Toplam satış rakamları: 5 milyon 632 milyar 802 bin 169 TL

Yabancıya yapılan satışlar: 446 milyon 395 bin 363 TL

2017

Toplam satış rakamları: 6 milyar 547 milyon 377 bin 594 TL

Yabancıya yapılan satışlar: 415 milyon 144 bin 869 TL

2018

Toplam satış rakamları: 6 milyar 39 milyon 862 bin 537 TL

Yabancıya yapılan satışlar: 1 milyar 109 milyon 764 bin 485 TL

2019

Toplam satış rakamları: 2 milyar 868 milyon 194 bin 465 TL

Yabancıya yapılan satışlar: 753 milyon 754 bin 873 TL

2020

Toplam satış rakamları: 15 milyar 151 milyon 110 bin 811 TL

Yabancıya yapılan satışlar: 1 milyar 11 milyon 446 bin 798 TL

2021 1. çeyrek

Toplam satış rakamları: 5 milyar 238 milyon 484 bin 157 TL

Yabancıya yapılan satışlar: 276 milyon 439 bin 211 TL

2021 3. çeyrek

Toplam satış rakamları: 9 milyar 355 milyon 9 bin 462 TL

Yabancıya yapılan satışlar: 1 milyar 591 milyon 225 bin TL

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Bugün itibarı ile açıklamış olduğumuz 2021 üçüncü çeyrek verilerine göre, çeyrek bazlı yıllık hedefimiz olan 8.14 milyar TL'yi %15 oranında aştığımız görülmektedir. Şirketimiz bundan sonra da belirlediği hedeflere ulaşma konusunda tüm gayretini gösterecektir. Satış dağılım tablolarında belirtilen satış rakamları gerek satış/pazarlama müdürlüğümüz ve gerekse satış ofisleri aracılığıyla satışı kesinleşen bağımsız bölümlerden oluşmaktadır. Bu nedenle bir önceki çeyrek veya çeyreklerde açıklanan satış rakamların artmasına neden olabilmektedir. Ayrıca, alıcıların sözleşmeden cayma ve dönme ile satıcının sözleşmeyi feshetmesi nedenlerinden kaynaklanan azalmalarda söz konusu olabilir. Bilgi edilmesi önemle rica olunur."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.