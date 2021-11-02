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TIMETURK / EMLAK / Emlak Konut'tan Başakşehir'de 60 ay vadeli konut kampanyası

Emlak Konut'tan Başakşehir'de 60 ay vadeli konut kampanyası

2022 yılına 12 yeni projeyle girmeye hazırlanan Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), İstanbul’un farklı bölgelerinde ön talep sürecini başlattığı projelerde satış takvimini de devreye aldı. Şirketin ürettiği proje sayısı ve hasılat potansiyeli olarak en güçlü göründüğü lokasyonlardan Başakşehir’in BAHÇEKENT mevkiinde inşaatına başlayacağı VADİ EVLERİ’nin ikinci etabında satışlar başladı.

4 Saat Önce
2021-11-02 18:54:55
Emlak Konut'tan Başakşehir'de 60 ay vadeli konut kampanyası

TİMETURK

29 Ekim'e sarışa sunulan dairelerden 2+1 tipi olanların tümü satılırken, 3+1 ve 4+1 tipi daireler için randevu sistemi oluşturuldu. Ayrıca bir vatandaşın tek daire satın alabileceği şartı getirildi.

60 ay (5 yıl) Emlak Konut vadesinin de sunulduğu alım seçenekleri arasında yüzde 30 peşinatla başlayan taksitlendirmeler uygulanıyor. Arzu eden müşteriler ise yüzde 50 peşinatı ödedikleri takdirde ikinci yüzde 50 peşinatı 36 ay sonra ödeyebiliyor. Bu seçenekte her hangi bir vade farkı alınmıyor.

Projede fiyat skalası ise 111 metrekarelik dairelerde 1 milyon 502 binden başlıyor.

155 metrekarelik 3+1 daireler 2 milyon 302 bin liradan, 212 metrekarelik 4+1 tipi daireler ise 3 milyon lira düzeyinden alıcı bekliyor.

Emlak Konut GYO Vadi Evleri 2. Etap, İstanbul ili, Başakşehir ilçesi, Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi 1963 ada 1 parsel üzerinde hayata geçirilecek.

Yatay mimari konseptinin uygulanacağı proje 43 adet bloktan oluşan projede 2+1'den 4+1'e farklı tipte daireler yer alacak. Projenin inşaat alanı ise 115 bin 359 metrekare olarak belirlendi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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