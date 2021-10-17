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TIMETURK / EMLAK / Emlak Konut'tan 0.99'la ofis fırsatı

Emlak Konut'tan 0.99'la ofis fırsatı

Ev ve ofis sahibi olmayı hayal eden vatandaşların bir kısmının kullandığı konut kredisinde faiz oranlarının düşmek bilmemesi bu yöndeki planların ertelenmesine neden olurken, Emlak Konut GYO, geliştirdiği projelerden bazılarında uyguladığı kampanyalarla vatandaşa moral verdi.

6 Saat Önce
2021-10-17 22:37:30
Emlak Konut'tan 0.99'la ofis fırsatı

Konutta faiz oranlarının yüzde 2 seviyesine kadar çıkması alım yapmayı düşünen vatandaşları kara kara düşündürürken Emlak Konut GYO, uyguladığı düşük faizli kampanyalarla ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Emlak Konut GYO, ekim ayındaki kampanyasıyla Merkez Ankara ofislerini avantajlı ödeme seçenekleri ile satışa çıkardı.

Emlak Konut güvencesi ve Pasifik vizyonuyla inşa edilen ve tek parselde Türkiye'nin en büyük karma yaşam projesi olan Merkez Ankara'nın doğa ve şehir manzaralı balkonlu, teraslı ofisleri, bir yıl ödemesiz, 120 ay vade ve 0,99 oran ile satışa çıkarıldı.

Şehrin merkezinde olduğu kadar, 1,7 milyon metrekarelik Millet Bahçesi'ne komşu olması nedeniyle doğanın da içinde yer alan Merkez Ankara, balkonlu ve teraslı ofisleri, açık hava alışveriş ve yeme içme mekânlarıyla salgınla birlikte değişen ofis ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacak nitelikte tasarlandı.

Merkez Ankara'da 63 metrekareden 448 metrekareye kadar farklı büyüklüklerde yer alan ofisler, istenirse bir araya getirilerek daha büyük kullanımlar için hizmet verebilecek şekilde tasarlanıyor.

İkonik tasarımıyla sadece Ankara'nın değil, Türkiye'nin modern mimarideki simge binalarından biri olacak Merkez Kulesi, hemen her ofise kendine ait açık alanlar sunan Teras Ofis Kulesi, içi yapılı olarak teslim edilecek kompakt ve kullanışlı alanlar sunan Kolektif Ofis Kulesi ile Merkez Ankara, her türlü ofis ihtiyacına prestijli ve yeni nesil çözümlerle cevap veriyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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