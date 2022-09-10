“Emlak fiyatlarını yetkisiz emlakçılar yükseltiyor”

Emlak danışmanı Ramazan Sakallı, konut fiyatlarındaki yükselişe yönelik “Fiyatlardaki yükselişin bir sebebi de taşınmaz ticareti yetki belgesi olmayan emlakçılar. Mal sahiplerinin taşınmazlarını satma hakkını elde etmek için, mal sahiplerini de yanıltacak şekilde yüksek fiyatlardan değer biçiyorlar” dedi.

Türkiye'deki en büyük sektörlerden biri olan gayrimenkul, küresel enflasyona rağmen 2022'nin ilk yarısında büyümesini sürdürdü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından temmuz ayında yayımlanan Konut Satış İstatistikleri'ne göre konut satışlarının Ocak-Temmuz arasında birönceki yılın aynı dönemine kıyasla %24,2 arttığı görülürken, yılın ilk yarısında satılan konut sayısı toplam 820 bin 300 olarak kaydedildi. Geçtiğimiz temmuz ayında en çok konut satışı İstanbul'da yapılırken, İstanbul'u Ankara ve İzmir izledi. Denizli'deki RE/MAX ofis brokeri Ramazan Sakallı, emlak sektöründeki son gelişmeleri değerlendirerek gayrimenkul satın almak isteyen yatırımcıları uyardı.

Yetki belgesi olmayan emlakçıların mal sahiplerinden taşınmazlarını satabilmek için fahiş fiyatlar üzerinden taşınmaz değeri biçtiğini ve bu yüzden de piyasadaki fiyatların arttığını söyleyen Sakallı, “Fiyatlardaki yükselişin bir sebebi de taşınmaz ticareti yetki belgesi olmayan emlakçılar. Mal sahiplerinin taşınmazlarını satma hakkını elde etmek için, mal sahiplerini de yanıltacak şekilde yüksek fiyatlardan değer biçiyorlar. Profesyonel emlak danışmanları bölge expertsiz fiyatlarına hakim olduğu için mülkün değerini doğru tespit edebiliyor. Bu durumda mal sahipleri taşınmazları yüksek fiyatla satmak için yetki belgesi olmayan emlakçılara satış yapılması için başvurabiliyor Yönetmelik, gayrimenkul satışının yetkili kimseler tarafından yapılacağını açıkça gösteriyor. Bu durumda gayrimenkul sahiplerinin mağdur olmamaları için profesyonel emlak danışmanlarına yönelmesi gerekiyor” diye konuştu.

EMLAK KOMİSYONUNDA LİMİT YÜZDE 4

5 Haziran 2018 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik'in emlak ticaretine ilişkin tüm ayrıntıları ortaya koyduğuna dikkat çeken Ramazan Sakallı, “Yönetmelik gereği taşınmaz ticaretinin yetkili gayrimenkul ofisi ve emlak danışmanları tarafından yapılması gerekiyor. Danışmanlar için seviye 5 olarak tabir edilen bu yetki belgesi, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yapılan bir sınavda başarılı olanlara veriliyor. Ayrıca yine yönetmelikte belirtildiği üzere gayrimenkul satışlarında emlak danışmanlarının alabileceği tavan komisyon oranı KDV hariç %4 olarak belirleniyor. Fakat ne yazık ki sektörde bu belgeye sahip olmayan aracıların da olduğuna şahitlik ediyoruz. Vatandaşlar, bu kişilerle çalıştıklarında kapora dolandırcılığı dahil istemedikleri sonuçlarla karşılaşabiliyor. Bir ofisin veya danışmanın yetki belgesi olup olmadığı, Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi üzerinden kolaylıkla kontrol edilebilir. RE/MAX Revizyon olarak Denizli'de yeterlilik sahibi iş arkadaşlarımızın Seviye 5 sertifikasyon sınavına girmelerine aracılık ediyor ve başarılı adayların sektöre yetki belgeli emlak danışmanları olarak katılmasına olanak tanıyoruz” ifadelerini kullandı.

GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNDE İSTİHDAM BİR YILDA YAKLAŞIK YÜZDE 10 BÜYÜDÜ

TÜİK tarafından haziran ayında yayımlanan Ücretli Çalışan İstatistikleri'ne atıfta bulunan Sakallı, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: “TÜİK'in Haziran 2022 verileri, gayrimenkul sektöründeki ücretli çalışanların bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,7 büyüdüğünü gösteriyor. Küresel koşullara rağmen başarılı emlak danışmanları için güçlü bir finansal potansiyel sunan emlak sektörünün; ifade ve ikna kabiliyeti güçlü, prezentabl, düzgün bir diksiyona sahip genç arkadaşlarımızın dikkatini çektiğini bu veriden de anlayabiliyoruz. RE/MAX Revizyon, Denizli'nin tek RE/MAX ofisi olarak konumlanıyor ve bünyemizde 30 emlak danışmanı arkadaşımız için istihdam yaratıyoruz. Remax'ın bünyesindeki aday danışanlara özel sunduğu eğitimler sayesinde hem MYK sınavlarına hazırlıyoruz hem de kişisel gelişimlerine katkıda bulunuyoruz. Bu arkadaşlarımız RE/MAX ekosistemine bağımsız birer girişimci olarak katılıyor” dedi. DHA .