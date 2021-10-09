Emlak balonuna ekspertiz freni

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Taşınmaz Değerleme Dairesi Başkanlığı tarafından “Yabancıların Taraf Olduğu Süreçlerde Düzenlenecek Değerleme Raporlarına Ait Yol ve Esaslar” başlıklı genelgede yapılan düzenlemenin ardından fırsatçı emlakçılarla Türkiye’den mülk satın almak isteyen yabancılar arasındaki gizli anlaşmalar su yüzüne çıktı.

TİMETURK- EKONOMİ

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Taşınmaz Değerleme Dairesi Başkanlığı tarafından “Yabancıların Taraf Olduğu Süreçlerde Düzenlenecek Değerleme Raporlarına Ait Yol ve Esaslar” başlıklı genelgede yapılan düzenlemenin ardından fırsatçı emlakçılarla Türkiye'den mülk satın almak isteyen yabancılar arasındaki gizli anlaşmalar su yüzüne çıktı.

Yabancıya vatandaşlık için gayrimenkul satışında hülle yapıldığına dair iddiaların ardından yapılan düzenlemeler en çok hileci emlakçıları etkiledi.

Tapu dairelerindeki titiz çalışmalar neticesinde bazı il ve ilçelerde mülk edinerek Türk vatandaşlığı almak isteyen yabancının ekspertiz raporlarına takıldığı görüldü. Ekspertiz raporlarıyla uyumlu olmayan binlerce konutun satışına onay verilmedi.

İptaller ard arda geldi

20 Eylül 2021 itibarıyla yapay zeka tarafından atanması öngörüldü. Bundan sonra birçok bölge için ekspertiz raporu hazırlayan uzmanlar Ankara'dan bilgisayar sistemi ile atanmaya başlayınca düzenlenen ekspertiz raporları ile tapuya gösterilmesi planlanan rakam arasında farklılıklar oluştu. Bunun ardından 250 bin doları tutmayan raporları gören yabancılar alımlarını iptal etmeye başladı. Sadece 10 günde piyasada toplam 250 milyon Türk Lirası tutarında satış iptal edildi.

Bazı ilçelerin adını kirletmek istiyorlar

İnşaat firmalarından bazılarının kendi ekspertiz firmalarını kurmasının ardından emlak fiyatların daha da şişirilmesi bu konuda yeni bir düzenleme yapılması gerekliliğini ortaya koymuş ve düzenlemenin eylül ayında devreye girmesiyle fırsatçılığın önüne geçilmeye başlanmıştı. Düzenlemeyi yerinde bulan timeturk.com Ekonomi Müdürü Mehmet Canıtatlı, gayrimenkul yatırımları konusunda hizmet veren bazı şirketlerin temsilcilerinin İstanbul'da özellikle Başakşehir, Esenyurt, Bahçeşehir gibi bölgelerin adını zikrederek bu bölgelerin yabancı istilasına uğradığı, hatta bazı projelerde Ortadoğululara blok blok satış yapıldığı yönündeki iddialarının yersiz olduğunu dile getirdi. Canıtatlı, geçmişte yapılan kampanyalarda Türk yatırımcılar tarafından satın alınan yüzlerce dairenin yabancılara yüksek fiyattan pazarlandığını, aynı yatırımcıların bu ilçelerde yabancı nüfusun artmasından şikayetçi olmalarının ticari yönden iki yüzlülük olduğunu söyledi. Konut fiyatlarının anormal seviyelere gelmesinde serbest piyasa koşullarının yanı sıra acentaların da rol oynadığını dile getiren Canıtatlı, değerinden yüksek satılan birçok gayrimenkulde 250 bin dolar sınırının bir ölçü olduğunu, rapora dayalı yeni düzenleme ile bu konudaki hilelerin önüne geçileceğini kaydetti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.