Ebruli Emlak Konut'la Başakşehir'de

Emlak Konut GYO İstanbul Başakşehir Kayabaşı 8. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin Pazarlık- Açık Artırma bölümünü içeren 2. oturumu sonuçlandı.

TİMETURK - Ekonomi

İhaleye katılan bölgeye hakim olan şirketlerden FUZUL YAPI ile konsorsiyum ortağı Dağ Mühendislik ihaleyi kılpayı rakamlarla Ebruli İnşaat'a kaptırdı.

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) Başakşehir Kayabaşı 8. Etap İhalesi 2. oturum sonucuyla ilgili yazılı açıklamada detaylara yer verdi.

İstanbul Başakşehir Kayabaşı 8. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 2. oturumunda en yüksek teklif Ebruli İnşaat A.Ş. tarafından verildi. Ebruli İnşaat, 1 milyar 850 milyon TL teklifte bulundu.

Kıyasıya çekişme yaşandı

İstanbul Başakşehir Kayabaşı 8. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesine tanınmış firmalar teklif vermişti. Bunlardan beşi iki oturumda çekilme kararı aldı. Söz konusu firmaların Durmaz Otomotiv Petrol Ürün. İnş. San. ve Tic. A.Ş. - Kardelen Oto. İnş. San. ve Tic. LTD. ŞTİ. İş Ortaklığı, Kiler GYO A.Ş. - BİSKON Yapı A.Ş. İş ortaklığı, Özyazıcı İnş. Elekt. Mak. Müş. Ve Taah. San. Ve Tic. A.Ş., Ege Yapı A.Ş. ve Yıldızlar İnş. ve Tic. A.Ş. oodunu açıklandı. ikinci turda yarışan firmalardan FUZL YAPI ile konsorsiyum ortağı Dağ Mühendislik son dakikaya kadar Ebruli İnşaat'la teklif yarışında yer alsa da, finalde Ebruli İnşaat verdiği teklif ile ihaleyi alan şirket oldu.

Ispartakule'den sonra Başakşehir'de

Güçlerini Ispartakule'deki Ebruli projesi için birleştiren Sıtar ve Aslan İnşaat'ın Emlak Konut GYO ile ikinci projesi olması beklenen Başakşehir projesinin de Ebruli Başakşehir adıyla inşa edilmesi planlanıyor. Her iki şirket de geçmişinde önemli projelere imza attı.

SITAR İNŞAAT

Ticari faaliyetlerine 1965 yılında gıda sektörü ile başlayan Güzel Group; inşaat, turizm, gayrimenkul, sanayi ve tarım ürünleri lisanslı depoculuk sektörlerinde, başarılarla dolu

50 yılı geride bıraktı.

Daima bir adım ötesini hedefleyen Güzel Group, 90'lı yılların başında tarım ürünleri ve gübre sektörüne giriş yaptı.

Küçük adımlarla başlayan bu yolculuk büyük ve sağlam adımlarla devam etmekteydi.

Ve yeni atılım; 1998 yılında kurulan un fabrikası olacaktı.

Modernizmi, hijyeni, ileri teknolojiyi ve kaliteyi bünyesinde barındıran un fabrikasıyla,

sektörün limitleri aşılmış, ilk sıralar zorlanmaya başlamıştı.

2009 yılında İzmir'de Ege Yıldızı A.Ş. adıyla, turizm ve lisanslı depoculuk sektörüne atılan adımı, 2010'da Medeni İnşaat olarak Konya'da hayata geçirilen ilk inşaat projesi takip etti.

Ve sıra geldi en büyük adımı dünyanın merkezine atmaya...

2013 yılında İstanbul merkezli Sıtar İnşaat kuruldu.

Emlak Konut güvencesiyle 959 konut (Bahçekent Flora) ve 260 adet ticari ünite ile İstanbul'un en büyük açık Avm'si (Cadde Flora) projeleri gibi dev yatırımlar tek tek hayat bulmaya başladı. Şimdi de hayatın merkezi olan Ispartakule'de Ebruli Ispartakule projesiyle 724 konut 52 ticari üniteden oluşan dev bir yatırımla inşaat sektöründe zirveye doğru faaliyetlerine devam etmektedir.

50 yılı aşan yolculuğunda, şeffaflığı ve kaliteyi görev kabul eden Güzel Group;

tüm faaliyetlerinde uluslararası standartlara uyum sağlamış, insan ve çevre sağlığını ön planda tutmuş ve sürekli gelişim amacı gözetmiştir.

Güzel Group bünyesinde bulunan Sıtar İnşaat, yaşamı güzelleştiren alanlar üretmeye ve kalite yolculuğunda sağlam adımlar atmaya devam etmektedir.

ASLAN YAPI

Kurulduğu 1981 yılından günümüze, kalitesini her geçen gün artırarak büyüme prensibiyle çıktığı yolculukta, odağından insanı hiç ayırmadan gelişen teknolojiyi yakından takip eden, müşteri ve iş ortakları ile güven ilişkisi kuran, değişen dünyanın getirdiği sorunlar karşısında daima kalıcı çözümler peşinde olan bir anlayış ile çalışmalarını sürdürmektedir.

Yurtiçindeki çalışmalarını yurtdışına da taşıyarak, çeşitli ülke ve şehirlerde konut, eğitim ve spor yapıları, alışveriş merkezleri, köprü, altgeçit ve enerji tesislerine kadar pek çok projeden alnının akı ile çıkmıştır. Yurtdışında gerçekleştirilen projeler ile uluslararası en büyük ilk 250 firmanın açıklandığı ENR (Engineering News-Record) listelerinde 2013-2014-2015-2016 yıllarında dünyanın en büyük ilk 200 firması arasına girmeyi başarmıştır. İnşaat faaliyetlerinin yanı sıra, bağlı olduğu grup şirketleri ile yurtiçi ve yurtdışında Çimento fabrikası, Alçı ve Alçıpan Duvar Elemanları fabrikası, Tarım ve Hayvancılık tesisleri gibi sanayi, tarım ve enerji yatırımlarına imza atmıştır.

Toplam alanı 4.000.000 m2' nin üzerinde 40.000 konut, 250.000 m2' nin üzerinde eğitim ve sağlık yapıları, ofis ve alışveriş merkezleri gibi taahhüt projeleri gerçekleştirildiği bu süreçte gerek Aslan Yapı olarak gerekse ortaklarımız ile tamamladığımız veya devam eden konut projelerinden bazıları;

Ankara / Vadi Evleri,

Beytepe / Beypalas,

Cezayir Konut Projeleri (30.000 konut)

Ankara / PTT Göksu Evleri (1.900 konut)

Bayramoğlu Karma Kullanım Projesi (5.000 konut, ticari alanlar)

Bodrum Evleri (500 konut)

Sapanca Konakları,

Bağdat Caddesi Karma Kullanım Projesi,

Ispartakule / Ebruli Konutları (724 konut, ticari alanlar)

Arsanın özellikleri

* Emlak Konut GYO'nun Başakşehir Kayabaşı arsası konumu itibariyle Başakşehir Millet Bahçesi'ne komşu olup Kayaşehir Bulvarı'nın yanı başında yer alıyor.

* İstanbul Başakşehir Kayabaşı 8. Etap'ın arsa alanı 30 bin 56,45 metrekare, emsale inşaat alanı ise 44 bin 901,45 metrekare olarak belirlendi.

* Kayabaşı Mahallesi 443 ada, 64 ve 65 parsellerde bulunan arsalar üzerinde konut projesi üretilecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.