e-Devlet'ten ikametgah belgesi nasıl çıkartılır?

Son zamanlarda birçok kişi tarafından sıklıkla kullanılan e-Devlet, sunmuş olduğu hizmetler ile vatandaşların kolaylıkla resmi kurumlara gitmeden istedikleri belgeleri elde etme imkanı sunmaktadır. e-Devlet vasıtasıyla vatandaşlar adalet, çevre, güvenlik, eğitim ve sağlık alanında hizmetler kolaylıkla erişebilmektedir. e-Devlet’in sunmuş olduğu hizmetlerden biri de ikametgah belgesi almadır. Birçok öğrencinin ve vatandaşın iş, burs, program veyahut staj başvuraları gibi durumlarda ihtiyaç duyduğu ikametgah belgesi, e-Devlet üzerinden saniyeler içerisinde çıkartılmaktadır. Peki e-Devlet üzerinden ikametgah belgesi nasıl çıkartılır? e-Devlet üzerinden ikametgah belgesi çıkartılırken nelere dikkat edilmelidir? e-Devlet üzerinden kimler ikametgah belgesi çıkartabilir?

Son zamanlarda birçok kişi tarafından sıklıkla kullanılan e-Devlet, sunmuş olduğu hizmetler ile vatandaşların kolaylıkla resmi kurumlara gitmeden istedikleri belgeleri elde etme imkanı sunmaktadır. e-Devlet vasıtasıyla vatandaşlar adalet, çevre, güvenlik, eğitim ve sağlık alanında hizmetler kolaylıkla erişebilmektedir. e-Devlet'in sunmuş olduğu hizmetlerden biri de ikametgah belgesi almadır. Birçok öğrencinin ve vatandaşın iş, burs, program veyahut staj başvuraları gibi durumlarda ihtiyaç duyduğu ikametgah belgesi, e-Devlet üzerinden saniyeler içerisinde çıkartılmaktadır. Peki e-Devlet üzerinden ikametgah belgesi nasıl çıkartılır? e-Devlet üzerinden ikametgah belgesi çıkartılırken nelere dikkat edilmelidir? e-Devlet üzerinden kimler ikametgah belgesi çıkartabilir?

e-Devlet sunmuş olduğu çeşitli hizmetler vasıtasıyla vatandaşlara herhangi bir resmi kuruma gitmeden gerekli olabilecek tüm belgeleri sunmaktadır. e-Devlet'in sunmuş olduğu hizmetlerden biri de ikametgah belgesi çıkartma hizmetidir. Vatandaşlar herhangi bir kuruma gitmeden e-Devlet üzerinden ikametgah belgelerine ulaşabilmektedir. Bu işlem sayesinde vatandaşlar hızlı bir şekilde zamandan tasarruf edebilmektedirler. Bu hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşalar internet üzerinden nasıl ikametgah belgesi alınır sorusunun cevabını araştırmaktadırlar. İşte tüm detayları ile e-Devlet üzerinden nasıl ikametgah belgesi alınır sorusunun cevabı…

e-Devlet'ten ikametgah belgesi nasıl çıkartılır?

e-Devletten ikametgah belgesi çıkartmak için şu adımlar takip edilir;

Öncelikle e-Devlet'e ait resmi web sitesi giris.turkiye.gov.tr üzerinden kişiye has T.C. kimlik numarası ve şifre vasıtasıyla giriş yapılır.

Giriş yapıldıktan sonra ana ekrandan “Merhaba, size nasıl yardım edebilirim?” yazılı arama sayfasına “İkametgah Sorgulama” yazılarak arama yapılır.

İkametgah Sorgulama yazıldıktan sonra ekrana gelen “Yerleşim Yeri (İkametgah) ve Diğer Adres Belgesi Sorgulama (Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü” seçeneği seçilerek işleme devam edilir.

Daha sonra çıkan ekrandaki bilgiler okunarak “ Yukarıdaki bilgilendirme yazısını okudum ve kabul ediyorum” yazısı yanında yer alan kutucuk işaretlenerek “Devam Et” seçeneğine basılır.

En son işlemde çıkan ekran üzerinden “Belgenin Kimin için Alınacağı” ve “ Belgenin Neden Verileceği” soruları cevaplanarak sorgulama işlemi yapılır.

Ekranda çıkan ikametgah belgesi sağ üst köşeden Pdf formatında bilgisayara veyahut telefona indirilebilir.

e-Devlet'in diğer hizmetleri nelerdir?

e-Devletin sunduğu resmi kurum hizmetleri çok çeşitli alanlarda olabilmektedir. Adalet, Çevre, Eğitim, Sağlık ve Güvenlik gibi birçok alanda hizmet sağlayan e-devletten, yapılan hizmetler şöyledir:

Adalet (Davalarınız ve diğer adli dosyalarınız ile ilgili işlem yapın, dosya detaylarına ulaşın)

Çevre, Tarım ve Hayvancılık (Tarım, Hayvancılık faaliyetleri ve çevre konusundaki hizmetlerden faydalanın.)

Devlet ve Mevzuat (İhaleler, mevzuat, seçmenlik ve diğer konularda bilgi alın.)

Eğitim (Eğitim, burslar ve sınavlar ile ilgili bilgi ve başvuru hizmetlerinden faydalanın.)

Genel Bilgiler (Günlük yaşamda ihtiyacınız olabilecek, genel bilgi ve veri kaynaklarından faydalanın.)

Güvenlik (Emniyet ile ilgili hizmetlerden faydalanın. Askerlik bilgilerinize erişin ve işlem yapın.)

İş ve Kariyer (Çalışanların ve ticari işletmelerin gerek duyabileceği hizmetlere erişin.)

Kişisel Bilgiler (Devlet kurumlarında bulunan varlık, borç, sağlık, eğitim vb. kişisel bilgilerinize göz atın.)

Sağlık (Sağlığınız ile ilgili bilgilere ulaşın. İlaç, muayene ve randevu işlemlerinizi yönetin.)

Sosyal Güvenlik ve Sigorta (Sosyal güvenlik ve yardım durumunuzu inceleyin. Sigortalarınız ile ilgili bilgi alın.)

Şikayet ve Bilgi Edinme (Devlet kurumları ve firmalar ile ilgili ihbar, şikayet ve bilgi taleplerinizi yönetin.)

Telekomünikasyon (GSM, İnternet, Telefon, Posta ve diğer iletişim kanalları ile ilgili hizmetlerden faydalanın.)

Trafik ve Ulaşım (Trafik ile ilgili hizmetlerden faydalanın. Kara, hava ve deniz taşımacılığı işlerinizi yönetin.)

Vergi, Harç ve Cezalar (Vergi, trafik cezası, harç ödemeleri ve benzeri borç ve alacaklarınızı takip edin.)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.