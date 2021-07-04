Dönüşümde kredi nasıl alınıyor?

Kentsel dönüşümde gayrimenkul sahipleri ve kiracılara devlet tarafından kira yardımı veya faiz desteği veriliyor

Kentsel dönüşüm kredisi, riskli yapı olduğu tespit edilen konut ya da iş yerini yeniden inşa ettirmek isteyen kişiler tarafından kullanılabilen bir banka kredisi. 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'un 7. maddesine göre kentsel dönüşüm kapsamında konut ya da iş yerini yenilemek isteyen kişilerin kullandığı bu banka kredisine faiz desteği verilmekte.

Hangi şartlar gerekiyor?

Kentsel dönüşümde gayrimenkul sahipleri ve kiracılara devlet tarafından kira yardımı veya faiz desteği veriliyor. Bu yardımların sadece birinden faydalanmak mümkün. Kira yardımı talep etmeyen kişiler bankalardan alacakları kentsel dönüşüm kredilerinde faiz indiriminden yararlanabilir. Sadece TL cinsinden kullanılabilen kentsel dönüşüm kredisi konutlar için azami 10, iş yerleri için ise 7 yıl vadeye kadar verilebilmektedir. Kentsel dönüşüm kredisi kullanan kişiler; noter harcı ve banka sigorta muamele vergisinden de muaftır.

İndirim oranları

Devlet desteği ile alınacak kentsel dönüşüm kredisinde konutlar için yüzde 4, iş yerleri için yüzde 3 faiz indirimi uygulanmaktadır.Enerji verimliliği yüksek binalara ise daha yüksek faiz indirimi yapılıyor. Konutlarda, enerji kimlik belgesinde yazan enerji sınıfı B ise yüzde 4.5, A ise yüzde 5 faiz indirimi uygulanmakta. İş yerlerinde ise enerji sınıfı B ise yüzde 3.5, A ise yüzde 4 faiz indirim desteği verilir. Ancak kredi ödemelerini yapmayan kişilerin faiz indirim desteği durdurulur.

Ne kadar kredi veriliyor?

Faiz indirimi destekli kredi kullanımı azami 200 bin TL. Birden fazla dairesi ya da iş yeri olan kişiler ise her bir gayrimenkul için 1 milyon TL'ye kadar kredi kullanabiliyor.

Riskli yapı olduğu tespit edilen binanın tahliyesinden sonra 1 yıl içerisinde bankaya kredi başvurusunda bulunulması gerekir. Banka başvuruyu değerlendirir ve kredi onayı verir. Ardından banka, kredi başvurusunda bulunan kişinin bilgilerini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na göndererek faiz desteği onayı talep eder. Bakanlıktan kredi onayı geldikten sonra kredi kullandırılmaktadır.

Başvuruda ilk adım

Riskli olduğu düşünülen yapının kentsel dönüşüm kapsamında yıkılıp yeniden yapılması talep edilirken ilk olarak yapının riskli olduğuna dair bir rapor almak ilk şartlardan.

Kentsel dönüşümün ilk koşulu; 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre, yapının riskli olarak tespit edilmesi. Kentsel dönüşüm kapsamında yapının riskli olduğu tespit için bakanlık tarafından belirlenen kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenmesi amaçlanmakta. Bu kuruluşlara bir dilekçe ile başvuru yapılabiliyor.

Hangi belgeler lazım?

Tapu Fotokopisi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Tapudan alınmış Bina Kat Maliklerinin Hisse Oranlarını Gösterir Belge/ Takyidat,Belediyeden Alınmış Binanın Statik Projesi veya Statik Proje Olmadığına dair resmi yazı,Belediyeden UAVT ( Ulusal Adres Veri Tabanı ) Yazısı (Yerleşim Yeri Adresi Doğrulama Yazısı) Vekaletname, Şirket İmza Sirküsü ve Şirket Yetkilisi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2021 yılı ödemeleri

2021 yılında da devlet tarafından belirlenen ücretler 750 ile 1500 arasında değişebiliyor. Dairenin toplam değerine göre kira bedeli belirlenerek daire sahiplerine veriliyor. Bireyler aldığı kentsel dönüşüm kira bedelleri ile yeni oturduğu evlerin kirasını aylık olarak ödeyebilir.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kentsel Dönüşüm Eylem Planı'nı açıklamıştı.Kurum, 100 bini İstanbul'da olmak üzere her yıl 300 bin konutun kentsel dönüşümünün yapılacağını söyledi. Bakan Kurum, "Belirlediğimiz bu eylemle hâlihazırda acil dönüştürülmesi gereken 1 milyon 500 bin konutu 5 yıl içerisinde dönüştürmüş olacağız." yorumunu yapmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.