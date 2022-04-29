Cihan Demirtaş, İstanbul Avcılar’daki Emlak Piyasalarını Değerlendirdi

Avcılar bölgesinin hem metrobüs güzergahında bulunması hem de denize yakın olması nedeniyle dikkat çektiğini belirten Cihan Demirtaş, Avcılar emlak konusunda değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul Avcılar'daki emlak piyasalarını değerlendiren Yatırım ve Gayrimenkul Danışmanı Cihan Demirtaş, “Bugünlerde İstanbul Avcılar'da uygun fiyatta konut satışları mevcut. Konut satışlarında öne çıkan fiyatları etkileyen pek çok husus bulunuyor. Bu hususları derinlikli bir şekilde analiz etmek gerekiyor.” ifadelerinde bulundu.

Avcılar bölgesinin hem metrobüs güzergahında bulunması hem de denize yakın olması nedeniyle dikkat çektiğini belirten Cihan Demirtaş, Avcılar emlak konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Gayrimenkul Sektörüyle Alakalı Son Dönemde İstanbul Merkezli Artışlar Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?

“Evet, son dönemlerde gayrimenkul sektöründe İstanbul merkezli artışlar meydana gelmiş durumda. Bu artışları iyi okumak gerekiyor. İstanbul'daki artışların özellikle belirli bölgelerde yoğunlaştığını gözlemlemekteyiz. İstanbul Avcılar, yatırımcıların dikkatini çeken bir bölge konumunda. Çünkü hem metrobüs güzergâhına yakın hem de denize. İstanbul Avrupa Yakası emlak hareketlerine baktığımızda, bölgenin dikkat çektiğini gözlemliyoruz.”

Portföy Sunumlarında Kiralık Dairelerde Özellikle İstanbul'un Avrupa Yakasında Derin Bir Kira Artılı Mevcut, Bu Artış Ne Gibi Riskler Doğuruyor?

“Kira artışları kiracılık için gerçekten sıkıntılı bir durum olmakla birlikte kira artışlarında da ciddi bir değerlendirme yapmak gerekiyor. Açıkçası yaptığım gözlemler neticesinde sahada bir artış beklediğimi söyleyebilirim. Bu noktada diyebilirim ki ev sahipleriyle uzlaşma oldukça önemli. Bu durum kiracıların rahatlamasını sağlayacaktır.”

Yeni Nesil Yatırım Araçları Olarak Gördüklerinizi, Analizlerinizi Bizimle Paylaşır mısınız?

“Gayrimenkul dünden bugüne her zaman en iyi yatırım araçlarından biri olarak ön plana çıkmıştır. Bu nedenle pek çok kişi yatırım yapmak istediklerinde gayrimenkule yönelim gösteriyor. Yatırımcıların bu konuda danışmanlık hizmeti almalarını önereceğim. Çünkü sağlıklı adım atmak, başarılı bir yatırımı mümkün kılacaktır. Fırsat döneminde olduğumuzu düşünüyorum. Gayrimenkul satışına dair incelikleri bilmek, yatırımın çok daha sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesini olanaklı hale getirecektir. Biliyorsunuz İstanbul gayrimenkul alımı noktasında çok değerli bir şehir. Şehir içerisinde bazı bölgelerin ön plana çıktıklarını da belirtmekte fayda var. Avcılar bu bölgelerden bir tanesi. Başka bölgelere göç etmek isteyen kişilerden gelen satışlar, gayrimenkul yatırımları açısından çok değerli. Bu nedenle bölgeden gayrimenkul alacak kişilerin her bir hususu göz önünde bulundurması ve titiz bir çalışma içerisinde olması oldukça önemli.”