Büyük şehirlerde kiralar neden arttı? Öğrencilerin ev arayışı kiralara nasıl yansıdı?

Geçtiğimiz haziran ayında kira fiyatlarında yaşanan artışlarda hangi etkenler öne çıktı? Kentsel dönüşüm kira fiyatlarını artırdı mı? Öğrencilerin ev arayışı kiralara nasıl yansıdı?

Geçtiğimiz haziran ayında kira fiyatlarında yaşanan artışlarda hangi etkenler öne çıktı? Kentsel dönüşüm kira fiyatlarını artırdı mı? Öğrencilerin ev arayışı kiralara nasıl yansıdı?

2021 yılının ikinci yarısını, pandemi sonrası dönem veya belki pandeminin biraz daha ikinci plana atıldığı bir dönem olarak adlandırmak yanlış olmayacaktır. Öğrencilerin okullarına, çalışanların da iş yerlerine döndüğü, pandemide kısmen de olsa boşalan büyük şehirlerin yeniden insanlarla ve arabalarla dolduğu günlerden geçiyoruz.

Haziranda fiyatlar tavan yaptı

Büyük şehirlerin yaşadığı bu göç dalgası pandemi süresince durağan seyreden kiralık ev fiyatlarını da belki uzun süredir görmediğimiz kadar büyük bir oranda yükseltti. Hazirandan itibaren Türkiye genelinde ev kiralarının sürekli olarak arttığı, gelir düzeyi sabit olan birey ve ailelerin ise bu durum nedeniyle zorluklar yaşadığı gözlemlenen bir olgu.

Fiyatları neler tetikledi?

Bu fiyat artışını tetikleyen unsurlara yönelik ip uçları ise Dr. Genco Fas'ın Halkbank blog'undaki değerlendirmesinde şu görüşlerle açıklanıyor: Üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlaması olayı tetikledi. Birden çok üniversitenin bulunduğu diğer şehirlerimizde yaşanan bu durum nedeniyle yeni öğretim yılında ev kiralamak isteyenler, geçmişe göre yüksek kira rakamlarıyla karşılaştı.

Dünyada sürekli artan enflasyon: Son yıllarda tüm dünyada artan enflasyon ve buna paralel olarak tüm ürünlerde yaşanan değer artışları kira fiyatlarında da artışa neden oldu.

Turistik kiralama: Pandemi öncesi dönemde başlayıp bugünlerde tekrar hareketlenen turistik dolaşım, beraberinde, ev sahipleri için günlük ya da haftalık kiralama fırsatlarını da getirdi. Uluslararası online platformlarda ev sahiplerini ve turistleri bir araya getiren, çok bilinen web siteleri, evlerini kiraya verenleri yüksek kira gelirlerine alıştırdı.

Kentsel dönüşümün artıştaki etkisi

Kentsel dönüşüm: Yine özellikle büyük şehirlerde kentsel dönüşüm son yılların en çok konuşulan başlıklarından. Kentsel dönüşüme uğrayan binalardaki kiracılar ister istemez farklı kiralık ev alternatiflerini değerlendirmek zorunda kaldı/kalıyor. Bu da kiralık talebini tetikleyerek kiralık ev fiyatlarında artışlara neden oluyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.