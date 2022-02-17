Burdur TOKİ kura sonuçları sorgulaması nasıl yapılır?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ tarafından Burdur Merkez Bozkurt Mahallesi'nde inşa edilecek 655 adet konuttan 72 adedi için bugün hak sahibi belirleme kurası gerçekleştirildi. Kura sonuçları belli oldu. Peki, Burdur TOKİ kura sonuçları sorgulaması nereden ve nasıl yapılır?

Günümüzde birçok kişi ev sahibi olmak istemektedir. Bu nedenle çeşitli program ve konut projelerine katılarak ev sahibi olmayı hedeflemektedirler. Ev sahibi olmak için TOKİ'ye başvura yapan kişiler kura sonuçlarının açıklanmasını beklemekteydi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde hizmet veren Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ, Burdur Merkez Bozkurt Mahallesi konut projesi kapsamında üretilecek 72 adet konut için hak sahibi belirleme kurası yapıldı. Burdur Merkez Bozkurt TOKİ kura sonuçları belli oldu. İşte merak edilen haberin detayları…

Burdur TOKİ kura sonuçları sorgulaması nereden ve nasıl yapılır?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ tarafından Burdur Merkez Bozkurt Mahallesi'nde inşa edilecek 655 adet konuttan 72 adedi için bugün hak sahibi belirleme kurası gerçekleştirildi. Noter huzurunda canlı yayın ile gerçekleşen TOKİ Burdur Merkez Bozkurt kura çekimi canlı da takip edildi.

Kura sonuçlarını https://www.toki.gov.tr/satis/tr/kura/ adresi üzerinden öğrenebilirsiniz.

Sonuçlar aynı zamanda e-Devlet sistemi üzerinden de sorgulanabilmektedir. Bunun için T.C kimlik numarası ve şifreniz ile giriş yapmanız yeterli olacaktır.

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