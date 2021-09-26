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Boğaz'da yalı satışları hızlandı!

İstanbul Boğazı'nda çok sayıda yalı bulunuyor. Salgın süreciyle birlikte satışa sunulan yalı sayısı arttığı kaydedildi. İstanbul Boğaziçi'nde şu an 60-62 yalı satışta.

27 Dakika Önce
2021-09-26 22:45:09
Boğaz'da yalı satışları hızlandı!

Takvim Gazetesi yazarı Özgür Aras bugünkü köşesinde İstanbul'daki yalı satışlarını gündeme getirdi. Özgür Aras, "İstanbul ve çevresinde yalıların el değiştirmesi hızlanmış. Bir taraftan gayrimenkul gelirlerinde TL'ye dönme zorunluluğu diğer taraftan lüks konut vergisi yalılarda kiralama ve satın alma taleplerini hızlandırmış" tespitinde bulundu. Özgür Aras'ın 'Yalı satışı hızlandı' başlıklı yazısı...

Dün çok yakın arkadaşlarım Gülçin Gönül ve Safiye Gönül ile bir araya geldim. İstanbul'da sanat, sosyete ve iş dünyasının en önemli emlak danışmanı kendileri. İşlerinde çok başarılı iki kardeş ile emlak yatırımını konuşurken dikkatimi çeken bir konu açıldı.

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İstanbul ve çevresinde yalıların el değiştirmesi hızlanmış. Bir taraftan gayrimenkul gelirlerinde TL'ye dönme zorunluluğu diğer taraftan lüks konut vergisi yalılarda kiralama ve satın alma taleplerini hızlandırmış. Satışlar Boğaz hattında Anadolu Hisarı, Kandilli, Kanlıca ve Yeniköy bölgelerinde yoğunluk kazanmış. 660 yalının bulunduğu İstanbul Boğaziçi bölgesinde halihazırda 60-62 yalının satışı sürüyormuş.

İstanbul'daki yalı dairelerinin satılık fiyatları 3 milyon TL'den, yalıların fiyatları ise Boğaziçi bölgesinde 10 milyon TL'den başlıyormuş.

Yalılara her zaman talep olduğunu belirten Gülçin Gönül, dolar bazında fiyatların düşmesine bağlı olarak son 2 yılda 20'ye yakın yalının satıldığını anlattı. Satışların hemen hepsi yerli alıcılar tarafından yapılmış.

Pandemi öncesi ilanlar ortalama 533 gün yayında kalırken, pandemi başından bu yana ortalama 47 gün yayında kalıyormuş. Kısaca anlayacağımız İstanbul'da yalı satışları ciddi anlamda hızlanmış.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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