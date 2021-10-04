Bizim Mahalle'de yeni etap geliyor

Emlak Konut GYO’nun 2019 yılında adından en çok söz ettirdiği ve 1 milyon metrekarelik alanda inşa edilmeye başlanan Bizim Mahalle projesinin üçüncü etap satış süreci yakında başlayacak.

ilk satışları dört yıl önce başlayan İstanbul Küçükçekmece'deki Bizim Mahalle projesine ilginin yine büyük olması bekleniyor. Mahalle kültürünü yaşatmayı amaçlayan Emlak Konut Bizim Mahalle arazisinin Bizim Mahalle 3. etap projesinde diğer etapta olduğu gibi 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 tipi dairelerin olması bekleniyor. Karma konseptli projede anaokulu, ortaokul ve park, yüzme havuzu, sauna , yürüyüş alanları, çocuk oyun alanları, spor alanları gibi sosyal donatıları ile ticari üniteler yer alacak. Ön talep süreci devam eden projede inşaat takvimi de netleşmek üzere.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.