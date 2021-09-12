Binanızın deprem riskini öğrenin

Deprem kuşağında yer alan bir ülkede yaşamaktayız. Binaların depreme dayanıklı olup olmadığının kararı, uzman ekiplerin araştırmaları sonucunda veriliyor.

Deprem ülkemizin en önemli sorunlarından ve çözüm bulunması gereken konuların başında geliyor. Bu sebeple Türkiye'de yaşayan herkesin deprem tedbirlerini alması kaçınılmaz.Alınacak en önemli deprem tedbirleri arasında, binaların depreme dayanıklı olup olmadığının araştırılması da var.

Evinizin dayanıklılığını öğrenin

Yaşadığınız binanın depreme dayanıklılığı, depremden zarar görüp görmeyeceğini belirleyen en önemli faktörlerden. Dayanıklı binalar, yüksek şiddetli depremlerde bile ayakta kalmayı başarıyor ve böylece can ve mal kayıplarının önüne geçiyor.

Binaların depreme dayanıklı olup olmadığının anlaşılması için uzman bir ekibin evin kolonlarını, zeminini ve duvarlarını detaylı bir şekilde incelemesi lazım. Depreme dayanıklılık testleri, bağımsız araştırma şirketleri ya da belediye ekipleri tarafından gerçekleştirilmekte. Uzman ekibin yaptığı araştırma sonuçlarına göre rapor hazırlanıyor ve belediyeye sunuluyor. Eğer bina depreme dayanıklı çıkarsa herhangi bir işlem yapılmıyor. Binanın riskli bulunması durumunda ise belediye ve apartman sakinlerinin koordineli çalışmasıyla binanın tahliye, yıkım ve yeniden inşa süreçleri başlatılıyor.

Dayanıklılık kriterleri

Binaların depreme dayanıklı olup olmadığının kararı, uzman ekiplerin araştırmaları sonucunda veriliyor. Detaylı analizlerden önce binan hakkında genel bir fikir edinmek istemen durumunda ise dikkat edilen detaylar bulunuyor.Binanın kolonlarını kontrol etmek ilk şart. Eğer binanın ara katlarında ya da giriş bölümünde kolonların kesilmiş olduğunu tespit ederseniz bu durumu belediyeye bildirmeniz gerekmekte.Kolonların kesilmesi, binaların depreme dayanma ihtimalini tamamen ortadan kaldırıyor. Sıvası ve betonu dökülmüş, demirleri yamulmuş kolonlar da binanın deprem konusunda riskli olduğu anlamına gelebiliyor. Bu gibi durumlarda kolonların güçlendirilmesi, binanın depreme hazır hâle gelmesi için yeterli. Duvarların fazla ince olması, duvarlarda derin çatlaklar bulunması, binanın bataklık zemine yapılması ve binanın genel duruşunda esneme, yamulma gibi gözle görülebilir problemler bulunması da dayanıksızlık belirtisi olarak kabul edilebilmekte.

Risk faktörünü sorgulama yöntemi

Riskli bina sorgulaması,belediyelere başvurularak kolayca gerçekleştirilebiliyor. Belediye sorgulamalarında binana ait risk raporu bulunmaması, binanın güvenli olduğu anlamına gelmez.Bina deprem testinin yapılmamış olması da belediyede risk kaydı çıkmamasına yol açabilir.Bina için herhangi bir çalışma yapılmamışsa bu testler için başvurman önerilmekte. Fay hattı sorgulama işlemleri ise internet üzerinden kolayca gerçekleştiriliyor. Yaşam alanının altından ya da yakınlarından fay hattı geçtiğini fark edersen deprem önlemlerini almaya hız kazandırmanda yarar var. Binaya deprem dayanıklılık testi yaptırmak ve bina riskli bulunursa tahliye işlemlerini başlatmak için tüm kat maliklerinin ortaklaşa hareket etmesi bu noktada devreye girekn etkili bir yöntem.

Binanız kaç yıllık olursa etkilenmez?

Binaların yaşları, depreme dayanıklılık açısından önemli bir kriter. 1999 yılında yaşadığımız deprem felaketinden sonra değiştirilen deprem yönetmeliği, binaların daha güçlü bir şekilde inşa edilmesini zorunlu kılıyor ve bu sebeple de 1999'dan sonra inşa edilen binalar, eski binalara göre daha dayanıklı bir yapı sergiliyor.Binanın yaşlı olması,depreme dayanıksız olduğu anlamına gelmiyor. Yüksek kalitede inşa edilen pek çok eski bina, kimi genç binalardan daha dayanıklı bir yapı sergileyebilir. Yaşlı binalarda oturan kişilerin de uzman görüşüne başvurması ve binası için deprem dayanıklılık testi yaptırması önerilmekte.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.