Altan Elmas'tan ev alacaklara önemli uyarı

KONUTDER Başkanı Altan Elmas, konut satın almayı düşünen tüketicilere önemli tavsiyelerde bulundu.

TİMETURK

Son aylarda inşaat maliyetlerinde öngörülemeyen artışların yaşandığına dikkat çeken Altan, konut fiyatlarındaki artışın da doğal olarak inşaat maliyetlerindeki yükselişten kaynaklandığını söyledi.

Sur YAPI Yönetim Kurulu Başkanı da olan Altan Elmas, gayrimenkul sektöründeki büyümenin maliyet artışına dayalı olarak ilerlediğini vurgulayarak,

“ Son bir yılda inşaat maliyetleri yüzde 100 oranında arttı. Her kalemde ard arda zamlar var. Geçtiğimiz ay 7.300 TL olan demir, bugün 8.300 TL. 2 ay önce ise 6.700 TL'ydi. Öngörülemez bir süreci yönetmek sektörü zorluyor” dedi ve vatandaşların uygun fiyatlı konut alımıyla ilgili taleplerinin karşılanma şansının zayıfladığını kaydetti.

Bu dönemin vatandaşların konut alması için uygun bir dönem olduğunu kaydeden Elmas, bu tavsiyesinin temel nedenini de şöyle anlattı: “Her halükarda maliyet artışları fiyata yansıyacak. Önümüzde yüzde 60-65'lik maliyetin yansıması gereken bir rakam söz konusu. Tabii bu 1 ayda 2 ayda yansıyacak bir rakam değil. Bundan sonra konutların fiyatları her ay yüzde 5 artacak. Son 3 aydır fiyatlar aylık bazda yüzde 4 oranında arttı, dünyada gayrimenkul fiyatları ise yüzde 20 oranında artış gösterdi.”

Tüketicinin ev aldığında, bir miktar peşin vermesinin ardından 36 ay sıfır faizli taksitler yaptıklarını söyleyen Altan Elmas, “Bir miktar faizler yüksek gelebilir. Fakat faizler yüzde 1'in altına düştüğü zaman da konut fiyatları yüzde 30 artar" dedi. Piyasadaki arz sirkülasyonuna da değinen Altan Elmas, çok düşük olduğunu ve konut bulmanın tüketici açısından problem olduğunu vurgulayan Elmas, "İnşaat halindeki veya bitmeye yakın projeleri tüketiciye tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.