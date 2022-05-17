AKZİRVE’den İstanbul'un merkezine karma proje

Bir dönem İstanbul’a yük taşıyanların uğrak noktası olan Ambarlar bölgesindeki dönüşüme imza atan AKZİRVE yeni projesi TOPKAPI 29’u görücüye çıkardı.

Ön talep sürecinin ardından satışları hızlanan projede farklı konseptlerde geliştirilecek konut, rezidans, otel, sağlık merkezi, AVYM, ticari üniteler ve sosyal donatılar yer alıyor.

8 milyar liralık yatırımla hayata geçirilen projeyle ilgili düenlenen basın toplantısında tüm detaylar paylaşıldı.

Akzirve İcra Kurulu Üyesi Cihat Kılıç, projenin şehrin birçok yerine 10 dakika uzaklıkta olduğunu vurgulayarak, dünya standartlarına sahip projenin konut, ticaret, eğitim, sağlık ve turizm gibi pek çok sektörde farklı, yeni ve prestijli gelişmelerin yaşandığı canlı ve renkli Topkapı semtinde hayata geçirildiğini dile getirdi. Topkapı 29'un kendine özgü mimarisi ve konseptiyle İstanbul'un ve bölgenin yeni sembolü olacağını vurgulayan Kılıç, proje sayesinde Topkapı'nın canlı ve renkli günlerine kavuşacağını kaydederek, şu bilgileri verdi:

*Topkapı 29'un site halkının tüm ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde ünlü İngiliz mimarlık grubu Chapman Taylor tarafından tasarlandı, çeşitli kullanım alanlarıyla bölge içinde çok amaçlı bir cazibe merkezi olacak.

*Proje sadece İstanbul'a değil Türkiye'ye ilkler getiren yeni bir ekosistem sundu. Yerden ısıtma sistemine sahip tamamı balkonlu dairelerin tavan yüksekliği net 3.05 metre olarak tasarlandı.

*Ferahlığı ön plana çıkardığımız projede konutlar en son teknolojiyle güncel deprem yönetmeliğine uygun inşa ediliyor.

*Topkapı 29'un zengin fonksiyonlarıyla herkesin deneyimlemekten ve paylaşmaktan keyif alacağı büyük bir mahalle karakteri taşıyor. Topkapı 29 projesinin geliştirme alanı içinde yer alan 10 bin metrekare büyüklüğünde kent parkı bulunacak.

*Projede büyüklükleri 1+1'den 5+1'e kadar farklı tipte 1.441 adet daire bulunuyor.

*Sadece konut inşa etmiyoruz, şehre bir “başyapıt” kazandırmayı amaçlıyoruz.

*Ön tanıtım döneminde yatırımcıların ilgisinden fazlasıyla memnun kaldık. Yerli ve yabancı yatırımcılardan daire sayısının 4 katı talep geldi. Bu ilginin tanıtımla birlikte artarak devam edeceğini düşünüyoruz.

*İstanbul'un merkezinde yer alan projemizde sunduğumuz fiyat avantajlarıyla birlikte tanıtım dönemine özel kampanya da başlatıyoruz.

*Daire fiyatlarımızın metrekaresi 56.000 liradan başlıyor.

*Lansmana özel 24 ay vade farksız bir seçenek sunuyoruz. Şöyle ki: Yüzde 50 peşin ödemelerinde kalan kısım için 24 ay vade farksız ödeme planımız var. 60 ay vadede ise yüzde 0.99 oranlı kredi seçeneğimiz var.

*İlk dairelerimizi Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutlayacağımız 29 Ekim 2023'de teslim edeceğiz

*Projede ticari üniteler dışında, ofis, otel, rezidans ve alışveriş caddesi yer alıyor. Dünyaca tanınmış bir marka tarafından işletilecek otel, uzun süreli konaklamaların yanı sıra iş ve turistik amaçlı kısa süreli konaklamalara da imkân tanıyor. .