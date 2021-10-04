Aileden bir kişi kira için çalışıyor

Son iki yıldır inşaat sektöründe yaşanan yavaşlama, kentsel dönüşüm, yabancıların talebi ve yükselen faiz oranlarının etkisiyle olarak artışa geçen kiralık ev fiyatları, üniversite öğrencilerinin okula dönüşüyle hız kazandı.

Kiralık ev stoğu artan talebi karşılamakta zorlanırken, özellikle İstanbul'da son 1 ayda fiyatlarda şaşırtıcı artışlar yaşandı. Yıllar önce kira, fatura ve mutfak harcamaları ailede çalışanlardan birinin sorumluluğunda iken günümüzde sadece kira için bir kişinin çalışması gerekiyor.

Artış fahiş boyutta

Öte yandan Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin (BETAM) emlak pazarlama platformunun verilerine dayanarak hazırladığı araştırmaya göre İstanbul'da geçen yıla göre kira fiyatlarında %50,7 oranında artış yaşandı. Son 1 aylık dönemde ise kira fiyatları %8,4 arttı. 2020 yılının ağustos ayında 100 metrekarelik bir evin ortalama kirası 2.100 TL civarlarındayken, bu rakam 1 yılda 3.100 TL seviyelerine çıktı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.