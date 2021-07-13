Aidatlar kira fiyatlarına ulaştı

Özellikle İstanbul’da bazı sitelerde ödenen aidatlar kira fiyatlarına kadar yükselmiş durumda

Markalı konutlarda aidatların çok yüksek seyrettiği gözlerden kaçmıyor. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de pandemi süreci devam ederken konut sektörü de bu süreçte etkilenmiş durumda. Hem konut tercihleri hem de lokasyonlara yönelik beklentiler yeniden şekil kazanırken konut tercihlerinde fiyatlar kadar aidatlar da ön planı çıkıyor. Daire kiralamalarda ilk sorularda ağırlık aidatlar oluyor.

İstanbul'da bazı sitelerde ödenen aidatların kira fiyatlarını bulduğunu hatırlatıldı. Güncel rakamlara göre, markalı konutta aidatların 400 TL'den başlayarak 4 bin TL'ye kadar yükseldiğini belirten İnsay Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Çulhalık da artık daire fiyatlarından sonra ilk olarak aidat fiyatlarının sorulur hale geldiğinin aytını çizdi.

Site aidatlarının pandemiye rağmen çok yüksek seyrettiğine vurgu yapılırken tüketici tercihlerinde bu durumun belirgin bir tercih olduğunun altı çizildi.

Peyzaj, havuz, güvenlik aidatı yükseltiyor

İstanbul'da yapılan markalı konut projelerinde yer verilen sosyal alanlar, güvenlik ve peyzaj giderlerinin aidatların yükselmesine neden oluyor. İstanbul'da markalı konut projelerinde yüz metrekarelik daireler için ödenen ortalama aylık aidat bedeli 400-450 lira, bazı projelerde 4 bin TL'yi bulabiliyor. Aidatlar sitenin konumu, sosyal imkanları, daire büyüklüğü, yapının yaşı gibi etkenlere bağlı olarak değişiyor. Ancak pandemi döneminde havuz, spor salonu, sosyal alanların bazıları kullanılmasa da rakamlarda bir düşüş olmadı.Yatırımcıların neredeyse bir aylık kira tutarına kadar varabilen aidat ödemelerinden şikayetçi olduğunu gördüklerini hatırlatan Çulhalık, artık daire fiyatlarından sonra ilk, aidat fiyatları sorulur hale geldiğinin altını çiziyor.

Sektör temsilcilerinin bakış açısı

Bu sorunun önüne geçilebilmesi için kaliteden taviz verilmeyecek şekilde düzenlemenin daha mantıklı olacağına vurgu yapan sektör temsilcileri ise şu değerlendirmede bulundular:" Markalı projelerden taviz vermeden dairelerin özelliklerine göre bir aidat sistemi kurgulanabilir. Daire seçimlerinde gerek 1+1 gerekse 3+1 şeklinde tercihte bulunulsun; alınan site hizmetinden ve konseptten faydalanmayı tüm daire sahipleri talep ediyor. Aidat düzenlemesi yapının bulunduğu bölgeye ve sitenin özelliğine göre değişebilmektedir. Vatandaşların ev alırken ya da kiralamada bulunurken aidatları sorması ister istemez önemli bir öncelik olarak karşımıza çıkıyor. Ama ortada bir gerçek var ki o da şu; Aidatlar ne kadar yüksek olursa alınan hizmetin de yüksek derecede olacağı beklentisi oluşuyor. Bu durum çoğu tüketici için tercih edilen bir durum olabiliyor. Her vatandaş kendi bütçesine göre hareket ederken güvenlikten otopark kullanımına havuz kullanımından sosyal donatı alanlarına kadar tercihler değişebilirken aidat şikayetlerini elimine eden durum ise ilgili site veya dairede oturunların memnuniyeti de çok önemli"

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.