Aidat ödemezseniz ne olur?

Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre ev sahibi de kiracı da olsanız, dairenize hiç uğramasanız da düzenli aidat ödemek zorundasınız. Peki ödemezseniz ne olur?

Toplu yaşam alanlarının artması,farklı ihtiyaçları da ortaya çıkardı.. Özellikle sitelerin yapımı bitmesi ile birlikte bina sakinleri satın aldıkları evlere geçmeye başlamakta. Binaya taşınmaya başlayan bina sakinleri gelene kadar sitede bulunan bir kişinin yöneticilik görevini üstlenmesi gerekmekte. Eğer taşınma büyük oranda tamamlandıysa sitede oturanlar tarafından her yıl dairede oturmak şartıyla isteyen kişiler aday olarak seçime katılabilmektedirler. Her sitenin bir oy hakkı bulunur. Bu oyların sonucunda aday olan kişilerden biri site yöneticiliği görevini üslenmektedir

Yönetici seçim dönemi

Sitelerde oturan bina sakinleri tarafından her yıl düzenli olarak seçim yapılmaktadır. Fakat bu oylama sonucunda yöneticinin seçilmesi sonrası hizmet görevi boyunca yaptığı ya da yapmadığı hizmetlerden dolayı tartışmalar, değerlendirme ve eleştiriler de ele alınır. Yönetici olmak işin detayına inildiğinde birçok kişinin istediği sorumlulukları ortaya çıkardığı görülür.

Bütçenin belirlenmesi

Site ya da apartmanlarda gelir giderler oldukça bütçe düzeni de kaçınılmaz. Bunun takibinin ve hesabının yapılması yönetim tarafından kontrol altında tutulmak durumunda. Her binada bir yönetim gerekli. Bütçenin belirlenmesi giderlerin hesaplanması ve buna göre de aidat toplanarak giderlerin karşılanması yönetimin sorumluluğunda.Bina ve site gibi toplu mekanlarda ortaya çıkan sıkıntıların giderilmesinde bina yönetimi gerekeni yaparak bina sakinlerinin mağdur olmaması için gayret göstermek durumunda. Her yöneticinin görevi binadaki gerekli düzenlemeleri yapmak binanın güvenliğini refahını sağlamak gelir gider durumunu kontrol etmektir.

Yaptırım gücü nasıl kullanılır?

Gerek yasal haklar gerek fiziki haklar herkesin uymak zorunda olduğu diğer kişilerin hakkının su istimal edilmesi durumların da oluşacak haksızlıkların giderilmesi de yöneticinin insani görevi ve yöneticilik görevi. Binadaki huzuru güveni ve olumlu koşulları oluşturmak yöneticinin vazifesi. Bina dış çevresi ve içerideki tüm eşya ve yapılacak işlerin kontrolü yönetimde olmalı. Gerekli durumlarda yasal işlemlerin işleme konulması gibi ihtiyaçları giderebilmesi için yönetimin bilgili deneyimli ve profesyonel olması da gerekiyor.

Ortak havuzun "hukuki" kullanımı

Toplu konut ya da sitelerde bulunan ve yazın fazlaca kullanılan havuzların temizliği ve bakımı önemli. Çünkü kirli bir havuz sağlığınızı ciddi anlamda etkileyebilir. Eğer havuzu kullanmak istiyorsanız öncelikle temizliğinden emin olmanız gerekir. Toplu konutlarda yöneticiler bu durumla yakından ilgilenmekte. Fakat daha detaylı temizlik için mutlaka profesyonel yardımı almak şart. oplu yaşam alanlarında çevre düzeni ve yönetim önemlidir. Toplu yaşam alanlarında uyulması gereken birçok kural vardır. Site yönetimi bu kural ve detayları oluşturarak, çeşitli ilanlar yardımı ile site sakinlerine ulaştırıyor. Sitelerde meydana gelen birçok sorunu site yönetimi çözüyor.

Toplantının hukuki uygulaması

Sitelerin bakım ve onarımını site yönetimi sağlamaktadır. Sitelerin yönetilmesinden sorumlu olan yöneticiler, site sakinlerinin oluşturduğu toplantıda salt çoğunlukla seçilerek göreve başlarlar. Site yöneticileri, site sakinlerinin her türlü öneri ve şikâyetlerini dinlemek zorundadır. Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 29. Maddesi'ne göre, apartman yönetimleri yılda 1 defadan az olmamak kaydıyla toplantı yapmak zorundadır. Site gibi toplu yapılarda ise bu yılda en az 2 kere yapılmak durumundadır.

Düzenli aidat ödeme zorunluluğu

Kat Mülkiyeti Kanunu'na (KMK) göre evsahibi de kiracı da olsanız, dairenize hiç uğramasanız da düzenli aidat ödemek zorundasınız. Çünkü bu KMK ile getirilen bir yükümlülük. Bu yükümlülük kanunun 20. maddesinden kaynaklanıyor. O madde şöyle:“Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça; Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak; Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür. Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.”

Nasıl bir yaptırımı var?

Aksi halde, yönetici veya diğer kat malikleri tarafından, yönetim planına, KMK'nun genel hükümlerine göre aleyhinizde dava açabilirler. Aidatı ödemede geciktiğiniz günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemek zorunda kalırsınız ve icra takibine uğrarsınız.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.