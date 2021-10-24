2022’de ticarethanelerin kira artışı yüzde kaç olacak?

Türkiye genelinde yükselen konut kiralarına benzer bir şekilde işyerlerinin de kirası artmaya devam ediyor. Mülk sahiplerinin kira artış oranlarında TÜFE'yi dikkate almak zorunda olduğu vurgulayan hukukçulara göre daha fazla zam yapmalarının suç teşkil edeceğini belirtiyor.

"İşyeri kira sözleşmelerinde artık konut kiralarındaki gibi TÜFE artış oranının altında artış oranı kararlaştırabilir. Ancak TÜFE artış oranının üstünde artış oranı kararlaştırılamaz" diyen hukukçular, konuya bir örnekle şöyle açıklık getirdi: TÜFE yüzde 14.55 (2021 yılı için kanuni kira artış oranı) kira sözleşmesinde artış oranı yüzde 30 ise yüzde 14.55 aşan artış oranı, yok hükmünde kabul edilmelidir. Bu kanuni düzenlemenin amacı, kiracının korunmasıdır. Taraflar kira uyuşmazlıklarında arabulucuya başvurup uzlaşma sağlayamazlarsa mahkeme yoluna gidebilirler...

Hukukçulara göre 2022 yılında uygulanacak kira artış oranı konutlarda olduğu gibi TÜFE'ye endeksli olarak belirlenecek. Bu oranın yüzde 15 - 17 seviyesinde olması bekleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.