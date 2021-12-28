2022'de konut fiyatları ne olacak? 2022'de kiralar düşecek mi?

Yeni yılda ev fiyatları ne olacak? Konutta rekorlar kırılmaya devam edecek mi? Hangi illerde yazlıklara ilgi var?

Gayrimenkul sektörü için 2021 çok hareketli geçti. Kiralar ve satılık ev fiyatları uçtu, barınma krizi yaşandı, inşaat maliyetleri arttı. Peki, 2022'de durum nasıl olacak?

Gayrimenkulün yüksek primler ile en güvenilir yatırım aracı olduğunu bir kez daha ispat ettiğini aktaran Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan, “Gayrimenkul sektörü, gerek satış adetinde gerekse de prim anlamında parlayan yıldız oldu” dedi.

Gayrimenkulün yıldızı parlayacak

Yeni yılda da gayrimenkul yıldızının parlayacağına dikkat çeken Akdoğan, “2022 yeni arzların artacağı bir yıl olacak. Bu çerçevede de gerek birinci gerekse de ikinci el taşınmaz ticaretinde hareketli bir dönem bekliyoruz. Yabancılara satışta yeni rekorların gerçekleşeceğine, gayrimenkul ihracatının da hareketli olacağını bekliyoruz. Ülkemiz ekonomisi çerçevesinde gayrimenkul sektörünün itici bir güç olduğuna inanıyoruz” diye konuştu.

Ev kiraları düşer mi?

Akdoğan, yeni yılda ev fiyatları ve kiraların düşme ihtimali hakkında ise “Satılık fiyatlarda pek bir gerileme beklemiyoruz. Lakin kira bedellerinde bir miktar gerileme olabilir. Özellikle kış sezonunun gelmesi ile fiyatlar bir miktar azalabilir” bilgisini verdi.

Yazlık satışlarında durum ne?

Son iki yıldır yazlık bölgelere büyük ilgi var. Bu ilginin devam edeceğine dikkat çeken Akdoğan, “Yazlık bölgelerde bahara doğru yeni hareketler görebiliriz. Daha çok arsa imarlı yerlerde yeni inşaatların yapılacağını düşünüyoruz. Türkiye'nin birçok ili ve bölgesinde açıkçası artışlar yaşanıyor. Mersin, Aydın, Muğla gibi yazlık bölgeler başta olmak üzere, İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Konya tercih noktasında ilk sıralarda.” dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.