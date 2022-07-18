Emlak dünyasında neler oluyor?
İnşaat Mühendisi ve Gayrimenkul yatırım portföy danışmanı Yasin Bayraktar, 2022 yılının ikinci yarısında gayrimenkul piyasasındaki beklentileri Timetürk okurları için değerlendirdi.
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İnşaat Mühendisi ve Gayrimenkul yatırım portföy danışmanı Yasin Bayraktar, 2022 yılının ikinci yarısında gayrimenkul piyasasındaki beklentileri Timetürk okurları için değerlendirdi.
Bahar Şahin'in paylaşımı gündem oldu! ''Çocuklarınızı 25-30 yaşındaki kadınlar gibi giydirmeyin''
Ünlü oyuncu Bahar Şahin, yayınladığı bir video ile çocuklarını yaşına uygun giydirmeyip sosyal medya hesaplarında paylaşan annelere seslendi. Bahar Şahin’in açıklaması Instagram’da hızla yayılarak gündem oldu.