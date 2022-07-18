Emlak dünyasında neler oluyor?

Bahar Şahin'in paylaşımı gündem oldu! ''Çocuklarınızı 25-30 yaşındaki kadınlar gibi giydirmeyin''

Ünlü oyuncu Bahar Şahin, yayınladığı bir video ile çocuklarını yaşına uygun giydirmeyip sosyal medya hesaplarında paylaşan annelere seslendi. Bahar Şahin’in açıklaması Instagram’da hızla yayılarak gündem oldu.