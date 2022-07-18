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Emlak dünyasında neler oluyor?

İnşaat Mühendisi ve Gayrimenkul yatırım portföy danışmanı Yasin Bayraktar, 2022 yılının ikinci yarısında gayrimenkul piyasasındaki beklentileri Timetürk okurları için değerlendirdi.

2022-07-18 13:50:18
Bahar Şahin'in paylaşımı gündem oldu! ''Çocuklarınızı 25-30 yaşındaki kadınlar gibi giydirmeyin''

Bahar Şahin'in paylaşımı gündem oldu! ''Çocuklarınızı 25-30 yaşındaki kadınlar gibi giydirmeyin''

Ünlü oyuncu Bahar Şahin, yayınladığı bir video ile çocuklarını yaşına uygun giydirmeyip sosyal medya hesaplarında paylaşan annelere seslendi. Bahar Şahin’in açıklaması Instagram’da hızla yayılarak gündem oldu.
Paylaşmak hiç bu kadar güzel olmamıştı

Paylaşmak hiç bu kadar güzel olmamıştı

Sosyal medyada paylaşılan videoda maymun elindeki elmayı kablumbağ ile paylaşması herkesi hayran bıraktı.
Jimnastikte inanılmaz şov

Jimnastikte inanılmaz şov

Jimnastikte müthiş şova imza atan 3 sporcu tek hamlede çemberi çevirerek sırayla içinden geçtiği anlar izlenme rekoru kırıyor.
Kara sinek kapanı! Her eve lazım

Kara sinek kapanı! Her eve lazım

Yaz aylarında sıkça rahatsız olduğumuz kara sineklerden kurtulmanın yolu bu kadar kolay olmamıştı.
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