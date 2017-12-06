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Eminönü'nde teknenin kazan dairesinde yangın

Eminönü'nde teknenin kazan dairesinde yangın çıktı. İtfaiye yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdükten sonra soğutma çalışması yaptı.

Eminönü'nde teknenin kazan dairesinde yangın
06.12.2017 09:59:03

İstanbul'da, Fatih Eminönü Boğaziçi Yoltur İskelesi'ne bağlı bulanan bir yolcu teknesinin kazan dairesinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri boş teknedeki yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

SOĞUTMA ÇALIŞMASI YAPILDI

Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın aktardığı bilgilere göre, Fatih Eminönü'nde bulunan Yoltur İskelesi'ne bağlı bir yolcu teknesinin kazan dairesinde sabah saat 09.15 sıralarında yangın çıktı. Tekneden yoğun bir şekilde duman çıkması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdükten sonra soğutma çalışması yaptı.

İtfaiye ekipleri, içerisinde kimsenin olmadığı bir sırada yangın çıkan teknede inceleme yaptı. Yangının teknenin kazan dairesinde çıktığı belirtildi.

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