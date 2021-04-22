Emekli amiraller ifade için Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde

104 emekli amiralin hazırladığı bildiriye ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan emekli 4 amiral ile 1 general, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne gitti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 104 imzalı Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili bildiri sonrası başlattığı soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan 7 kişiden 5'i, bugün Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gitti.

Emekli amiraller Alper Tezeren, Metin Açımuz, Nurhan Kahyaoğlu ve Ali Önel Yüksel ile emekli tuğgeneral Namık Kemal Çalışkan'ın ifade işlemlerinin emniyette devam ettiği bildirildi.

Emekli amiral Işık Biren'in hastanede tedavi gördüğü için ifadeye gelemeyeceği öğrenilirken İlker Güven'in gün içinde emniyete gelmesi bekleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.