Elon Musk'tan felaket yorumu: Dünya, 6. kitlesel yok oluşun içinde
ABD'de yapılan yeni bir çalışma, son 500 yılda gezegenimizdeki canlı türlerinin yüzde 13'ünün yok olduğunu gösterdi. Küresel ısınma ve insan faaliyetlerinin Dünya'nın sonunu yaklaştırdığını belirten bilim insanları 6. kitlesel yok oluşun başladığını açıkladı. Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, araştıramaya ilişkin yaptığı yorumda, 'Güneş'in genişlemesi nedeniyle tüm türlerin yok olma ihtmali yüzde yüz. Çok gezegenli bir hayata geçmeliyiz' dedi.
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