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Elon Musk'tan felaket yorumu: Dünya, 6. kitlesel yok oluşun içinde

ABD'de yapılan yeni bir çalışma, son 500 yılda gezegenimizdeki canlı türlerinin yüzde 13'ünün yok olduğunu gösterdi. Küresel ısınma ve insan faaliyetlerinin Dünya'nın sonunu yaklaştırdığını belirten bilim insanları 6. kitlesel yok oluşun başladığını açıkladı. Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, araştıramaya ilişkin yaptığı yorumda, 'Güneş'in genişlemesi nedeniyle tüm türlerin yok olma ihtmali yüzde yüz. Çok gezegenli bir hayata geçmeliyiz' dedi.

Elon Musk'tan felaket yorumu: Dünya, 6. kitlesel yok oluşun içinde
18.01.2022 22:29:01
Elon Musk'tan felaket yorumu: Dünya, 6. kitlesel yok oluşun içinde

Dünya, doğal nedenlerden kaynaklanan beş kitlesel yok oluş yaşadı, ancak yeni bir çalışma, insan faaliyetlerinin neden olduğu altıncı bir kitlesel yok oluşun devam ettiğini gösterdi. 

SON BEŞ YÜZ YILDA TÜRLERİN YÜZDE 13'Ü YOK OLDU

Manoa'daki Hawaii Üniversitesi tarafından yürütülen araştırma, 1500'lü yıllardan itibaren gazegenimizdeki  bilinen iki milyon türünün 150 bin ile 260 binini (yüzde 7,5 ile yüzde 13) kaybettiğini ortaya koydu.

 

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Elon Musk'tan felaket yorumu: Dünya, 6. kitlesel yok oluşun içinde

Öte yandan, bazı bilim insanların tür sayısındaki dramatik düşüşü kitlesel bir yok oluşa varacağını inkar etse de, milyarder Elon Musk, dünyanın sonunun kaçınılmaz olduğuna inanan insanlar arasında yer alıyor. 

 

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Elon Musk'tan felaket yorumu: Dünya, 6. kitlesel yok oluşun içinde
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Elon Musk'tan felaket yorumu: Dünya, 6. kitlesel yok oluşun içinde

MUSK: TÜM TÜRLERİN YOK OLMA İHTİMALİ YÜZDE 100

Çalışmanın yayımlandığını duyuran bir tweet'e yanıt veren Musk, "Güneş'in genişlemesi nedeniyle tüm türlerin yok olma olasılığı yüzde yüz” dedi. 

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Elon Musk'tan felaket yorumu: Dünya, 6. kitlesel yok oluşun içinde

"YAŞAM ÇOK GEZEGENLİ HALE GELMELİ"

Bununla birlikte, dünyanın en zengin insanı aynı zamanda “İnsanlık, yaşamı çok gezegenli hale getirmelidir” diyerek bir çözüm yolu sundu. 

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Elon Musk'tan felaket yorumu: Dünya, 6. kitlesel yok oluşun içinde

"FÜTÜRİSTİK BİR NUH'UN GEMİSİ İNŞA EDİLMELİ"

Musk'ın paylaşımını Aralık 2021'de Time dergisine yaptığı ve hayvanları Dünya'da yok olmaktan kurtarmak için Mars'a götürmek için 'fütüristik bir Nuh'un Gemisi' inşa edilmesini önerdiği açıklamalarını yansıtıyor.

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Elon Musk'tan felaket yorumu: Dünya, 6. kitlesel yok oluşun içinde

47 yaşındaki girişimci, "Bir sonraki gerçekten büyük şey, Mars'ta kendi kendini idame ettiren bir şehir inşa etmek ve Dünya'daki hayvanlarını ve diğer türleri oraya götürmek. Fütüristik bir Nuh'un gemisi gibi” demişti.

 

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Elon Musk'tan felaket yorumu: Dünya, 6. kitlesel yok oluşun içinde

Diğer taraftan, Hawaii Üniversitesi'nden Robert Cowie tarafından yürütülen araştırma, Tehdit Altındaki Türlerin Kırmızı Listesi'nin çoğunlukla kuşları ve memelileri içerdiğini, ancak omurgasızların çoğunu (popülasyonlarında yüksek bir kayıp yaşayan grup) dışarıda bıraktığını ortaya koydu.

 

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Elon Musk'tan felaket yorumu: Dünya, 6. kitlesel yok oluşun içinde

Uluslararası Doğa Koruma Birliği Kırmızı Listesi'ne göre, insan faaliyetlerinin son 500 yılda 869 türü yok olmaya zorladı.

Biological Reviews dergisinde yayınlanan çalışmada, "Omurgasızların yok olmalarının gerçek sayısına ilişkin tahminleri birleştirdiğimizde, aslında altıncı kitlesel yok oluşun başlangıcına tanık olduğumuz görülüyor” denildi.

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Elon Musk'tan felaket yorumu: Dünya, 6. kitlesel yok oluşun içinde

Ayrıca araştırmada, Kırmızı Liste'nin “Romeo hatası”ndan (nesillerin tükenmesi ile ilgili beyanların ve varsayımların eleştirel olmayan bir şekilde kabul edilmesinden) kaçındığını ve soyu tükenmiş tüm türleri içermediğini, dolayısıyla Dünya'dan gerçekte kaç tane türün kaybolduğunun gerçekçi bir şekilde ele alınmadığı bildirildi.  

 

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Elon Musk'tan felaket yorumu: Dünya, 6. kitlesel yok oluşun içinde

Konuya ilişkin açıklama yapan Cowie, “Omurgasızları dahil etmek, Dünya tarihindeki altıncı kitlesel yok oluşun başlangıcına gerçekten tanık olduğumuzu doğrulamanın anahtarıydı. Biyosferi geniş ölçekte manipüle edebilen tek tür insanlardır. Biz sadece dış etkiler karşısında gelişen başka bir tür değiliz.

Buna karşılık, geleceğimiz ve Dünya'nın biyolojik çeşitliliği konusunda bilinçli seçimi olan tek türüz. Krizi inkar etmek, hatta onu teşvik etmek, insanlığın ortak sorumluluğunun ortadan kaldırılmasını teşkil eder ve Dünya'nın altıncı kitlesel yok oluşa doğru üzücü bir şekilde devam etmesinin yolunu açar” dedi.

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Elon Musk'tan felaket yorumu: Dünya, 6. kitlesel yok oluşun içinde

DÜNYADA ŞİMDİYE KADAR YAŞANAN BEŞ KİTLESEL YOK OLUŞ 

Bilim insanlarına göre, dünyada günümüze kadar beş kitlesel yok oluş olayı meydana geldi: Ordovisyen Yok Oluşu (450 milyon yıl önce), Devoniyen Yok Oluşu (380 milyon yıl önce), Permiyen Yok Oluşu (250 milyon yıl önce), Triyas Yok Oluşu (200 milyon yıl önce) ve Kretase Yok Oluşu (65 milyon yıl önce).

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