Elon Musk'tan felaket yorumu: Dünya, 6. kitlesel yok oluşun içinde

Dünya, doğal nedenlerden kaynaklanan beş kitlesel yok oluş yaşadı, ancak yeni bir çalışma, insan faaliyetlerinin neden olduğu altıncı bir kitlesel yok oluşun devam ettiğini gösterdi.

SON BEŞ YÜZ YILDA TÜRLERİN YÜZDE 13'Ü YOK OLDU

Manoa'daki Hawaii Üniversitesi tarafından yürütülen araştırma, 1500'lü yıllardan itibaren gazegenimizdeki bilinen iki milyon türünün 150 bin ile 260 binini (yüzde 7,5 ile yüzde 13) kaybettiğini ortaya koydu.