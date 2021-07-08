Eli yanlışlıkla Kırkpınar Ağası'nın yüzüne gelen gazeteciye yumruk!

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Seyfettin Selim, yarın başlayacak güreşler öncesi dün akşam, gazeteciler ve davetlilerin katıldığı yemek verdi. Müzikli yemeğin ilerleyen saatlerinde davetliler sahneye çıkarak karşılıkla oyun havaları eşliğinde oynamaya başladı. Bir süre sonra ağa Seyfettin Selim de sahneye çıkarak oyuna eşlik etti. Karşılıklı göbeklerin atıldığı sırada kentte yerel bir gazetede muhabirlik yapan Hüsnü Sarıgül'ün eli Seyfettin Selim'in yüzüne çarptı. Elindeki sigara külü de Selim'in yüzüne geldi. Bu durumu gören Seyfettin Selim'in oğlu Melih Selim, babasına saldırı olduğunu sanarak, muhabir Sarıgül'ü önce itti ardından da yumrukladı. Olay anı ise kameralara yansıdı.