Elektrikli otomobil kullananlar anlattı: 90 TL'ye 200-300 km

Şu anda 81 ilin hepsinde elektrikli araçlar için şarj ünitesi olduğunu belirten Berkan Bayram, şarj ünitelerinin şehir içinde yoğunlaştığını ve kullanıcıların bu konuda bir sıkıntı yaşamadığını vurguladı. Bayram, “Büyükşehirlerin yoğun hatlarındaki AC dediğimiz normal şarj üniteleri yetersiz kalabiliyor. Bu ihtimale karşı sürekli alternatif şarj ünitesi rotalarını takip etmeye çalışıyoruz" dedi. Şehirlerarası yollarda 5-6 yıl öncesine kadar bazı zorluklar yaşandığını belirten Berkan Bayram, "Bu konuda da eskiye oranla daha rahatız. Ancak tatil rotası diye adlandırdığımız İstanbul-İzmir, İstanbul-Afyon-Antalya, Ankara-Konya-Antalya hatlarında yaz döneminde bekleme durumları oluşmaya başladı. Bu rotaların yaz döneminde yoğun kullanımı dolayısıyla daha fazla DC hızlı şarj üniteleriyle desteklenmeye ihtiyacı bulunuyor" şeklinde konuştu. Elektrikli otomobildeki servis bakım aralığının uzun süreye yayılmış olmasının da oldukça avantajlı olduğunu belirten Bayram, "2 bin adetin üzerinde hareketli parçanın olmayışı, motor bloğundan egzoz hattına kadar aktarma organının bulunmayışı daha az titreşim anlamına geliyor. Bu yüzden elektrikli otomobilde ilk 6 ay, ilk 1 yıl gibi servis aralıkları bulunmuyor. Diğer faydası kullanıcıyı daha fazla yola odaklaması, keyifli sürüş yapabilmesine olanak sağlaması. Sessiz olması, tam otomatik şanzıman ile rahat kullanım büyük avantaj sağlıyor" ifadelerini kullandı.