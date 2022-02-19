Elektrikli otomobil kullananlar anlattı: 90 TL'ye 200-300 km

MINI Electric marka araç kullanan Bludeot kurucu ortağı ve CEO'su Ferhat Babacan, günlük 200 ila 300 kilometre yol gittiğini ve aracını evde şarj ettiğinde ortalama 90 TL maliyeti olduğunu söyledi. Aracını dışarıda hızlı şarj ettiğinde ortalama 200 TL kadar maliyeti olduğunu belirten Babacan, “Bazı mobil uygulamalar sayesinde para iadesi alabiliyorum" şeklinde konuştu. Aracının şarj süresinin ortalama 30 dakika olduğunu belirten Ferhat Babacan, "Aracımı şarj etmem gerektiği zaman etrafında restoran bulunan veya vakit geçirebileceğim şarj istasyonlarına bakıyorum. Aracım şarj olurken ben de kendime zaman ayırabiliyorum" sözleri ile aracının şarj etme sürecinin zaman kaybı yaratmadığını belirtti. Şehirlerarası yolculuklarda eski alışkanlıklardan farklı bir süreç yaşandığının altını çizen Babacan, “Bu konuda yaşadığım birkaç anı var. Amerika'da kendi aracımdan farklı düşük menzilli bir araçla 600 km'lik San Francisco - Los Angeles yolunu tam 16 saatte tamamlamıştık. Ancak bu yolculukta şarj istasyonu tek etken değildi çünkü aracın bataryasını etkileyen bir sürü etken var. Yolun eğimi, sıcaklık ve rüzgar gibi birçok faktör var. Şunu da söylemeliyim şarj istasyonunda sizin gibi bekleyen onlarca insan ile de bir bağ kurabiliyorsunuz ve yeni insanlarla tanışabiliyorsunuz" dedi. Ferhat Babacan, elektrikli araçların dünyanın geleceği açısından oldukça önemli olduğunu düşündüğünü ifade etti. Babacan, “Bu araçların yaygınlaşması için arz-talep dengesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Elektrikli araçlar deneyim açısından fosil yakıtlı araçlara göre çok farklı ama yakıtı evde dolan, teknolojiye inanılmaz uyumlu ve çevreci bir farklılık olduğunu da söylemeliyim. Şu an için benzinli araçlar için daha çok yakıt istasyonu olsa da elektrikli araçlar için yapılan yatırımlar sonucunda gelecekte bu sürecin kolaylaşacağını düşünüyorum. Ülkemiz için de bu çok önemli" ifadelerini kullandı.