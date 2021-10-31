Elektrik, su, doğal gaz... Tüm faturalar düşüyor, değişiklik ile...

ACİL ÖNLEM ALMAK ŞART OLDU

Artan ihtiyaçlar ve kıt kaynaklar nedeniyle tasarruf artık her ülkenin gündeminde. Ayrıca son dönemde tüm dünyada artan enerji ihtiyacı ve buna bağlı fiyat artışları görülüyor. İklim değişiklerine bağlı içilebilir su rezervleri günden güne azalıyor. Ayrıca küresel ısınmanın yan etkilerinden kuraklık ve bunun tarımsal hasılaya yansıması da hem devletleri hem de bireyleri acil önlem almaya itiyor. Yani tasarruf tüm dünya ekonomilerinin en önemli konu başlıklarından biri.