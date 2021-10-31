Elektrik, su, doğal gaz... Tüm faturalar düşüyor, değişiklik ile...
Doğal gaz, elektrik ve su faturaları ücretli çalışanlar için önemli gider kalemlerini oluşturuyor. Kış aylarında faturalara ödenen tutar artarken pek çok kişi bu giderlerden tasarruf yapmak istiyor. Her yıl 31 Ekim ‘Dünya Tasarruf Günü’ olarak kutlanıyor. Amaç hem birikim hem de kıt kaynakların daha verimli kullanılması. Bu kapsamda elektrik, su, doğalgaz, akaryakıt kullanımında ve mutfak alışverişinde tasarruf etmenin 50 pratik yolunu Posta gazetesinden Bilal Emin Turan derledi. İşte Turhan'ın tasarruf yapmak isteyenler için önerileri...