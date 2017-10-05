Elektrik santrallerinde üretim kesintisi

05.10.2017 14:08:23

Spot elektrik piyasasında işlem yapan 9 elektrik santralinde üretim kesintisi oldu.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, bugün Dengeleme Güç Piyasası'nda tekliflerin verilmeye başlandığı saat 14.00'e kadar, 2 bin 51 megavat kurulu güce sahip 9 elektrik santrali üretim kesintisi bildiriminde bulundu.

En büyük kesinti, Zonguldak Eren Enerji Termik Santrali'nin 700 megavat kapasiteli 3-B ünitesinde gerçekleşti. Ünitedeki teknik arıza nedeniyle başlayan kesinti yaklaşık 13 dakika sürdü.

Öte yandan dün Türkiye'de elektrik iletim sisteminden kaynaklı kısıt maliyeti toplam 18 bin 96 lira oldu.

Elazığ ve Şanlıurfa'daki iletim kısıtını telafi etmek için santrallere toplam 125 megavatsaatlik yük alma ve yük atma talimatı verildi.

Elazığ'da 11 bin 520,80 lira, Şanlıurfa'da 6 bin 575,20 lira kısıt maliyeti oluştu.

Türkiye'de elektriğin sürekli ve düzenli iletiminin sağlanamadığı durumlarda, iletim sisteminde kısıt maliyeti oluşuyor. Söz konusu kısıt maliyetleri, EPİAŞ'ın yapacağı aylık uzlaştırma işlemleri sonunda netleşecek.