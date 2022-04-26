Elektrik desteğinin kapsamı genişliyor

Bakanlık, Cumhurbaşkanı kararı ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca 65 yaşını doldurmuş, muhtaç, güçsüz ve kimsesiz vatandaşlara bağlanan aylığın yan ısıra, düzenli sosyal yardım almaya hak kazananlara “Elektrik Tüketim Desteği” (ETD) yapıldığını belirtti. ETD programı kapsamında iki kişilik haneye 75, 3 kişilik haneye 100, 4 kişilik haneye 120 ve 5 ile daha üzeri üyesi bulunan hanelere ise 150 kilovatsaat elektrik karşılığı para desteği verildiğini aktaran bakanlık, Nisan 2022 ödeme dönemi itibarıyla bu yardımların 103 TL ile 206 TL arasında değiştiğini kaydetti. Bakanlık, elektrik yardımı dışında hak sahiplerine ilk ay tek sefere mahsus olmak üzere hanelerin cihaz bağlama tarihideki birikmiş borçlarının ödenmesi ve kesintisiz güç kaynağı desteği verildiğini anımsattı.