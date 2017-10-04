Elazığspor'un borcu yüzünden stadyumun elektriği kesildi

04.10.2017 13:55:12

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TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor'un kulüp tesislerinin elektriği borç yüzünden kesilmesinin ardından yeni bir gelişme daha yaşandı. Bugünde Elazığspor'un maçlarını oynadığı Atatürk Stadyumu'nun elektrikleri aynı gerekçe ile kesildi.TFF 1. Lig'de aldığı sonuçlarla başarılı bir grafik çizen Elazığspor'da, geçmişten gelen 100 milyon TL'lik borcun 34 milyon TL'ye kadar düşürülmesine rağmen sıkıntı bitmiyor. Son olarak geçtiğimiz hafta geçmiş dönemlerden gelen 700 bin TL civarındaki elektrik borcu nedeniyle kulüp tesislerinin elektriği firma tarafından kesilen Elazığspor'da bugünde karşılaşmaların oynandığı stadyumun elektriği kesildi.Elektrik firması AKSA ile ciddi problemler yaşadıklarını ve geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor maçı öncesi kulüp tesislerinin elektriklerinin kesildiğini anımsatan Elazığspor Basın Sözcüsü Av. Cengiz Gülaç, "Dün stadın elektriğinin kesileceğini duymuştuk. bugünde gelip stadın elektriğini kesmişler"dedi."BU ZEMİN SORUN ÇÖZÜLMEZSE TOP OYNANMAYACAK HALE GELECEK"Atatürk Stadyumu'nun zemininin örnek olduğuna vurgu yapan Gülaç, "Maalesef bu çimler elektrik olmadığı için sulama yapılamayacak kuruyacak. Burada basınçlı suyla sulama yapılıyor. Bu zemin sorun çözülmezse top oynanmayacak hale gelecek. Artık firma psikolojik olmasının yanında, artık saha içinde de bizleri somut olarak etkilemiş olacak" diye konuştu."BİZ ÇARESİZ KALMIŞ DURUMDAYIZ"Kulüp tesislerindeki elektrik kesintisinin ardından kaçak kullanım yaptıklarının iddia edildiğini aktaran Gülaç, "Biz borcumuz olabilir ama şerefi, namusu ile yaşayan insanlarız. Bu hem hukuken suçtur, suç olmasa bile bizlere yakışmaz. Elektriğimizi kestiniz, bugünde stadımızın elektriğini kesip bizimle uğraşıyorsunuz. Lütfen itibarımız hakkında konuşmayın, çok sert karşılık veririz. Kaçak elektrik kullanıyorsak gelsinler yasal işlem yapsınlar. Bu dedikodu yapmakla olmaz" diyerek tepki gösterdi. Konuşmasını sürdüren Gülaç, "Takdir kamuoyunun. Bu çimler 2 gün sulanmadığı takdirde sararacak. Biz çaresiz kalmış durumdayız. Bir AKSA ile AKSA müdürü bir Elazığ ile kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyor" diyerek sözlerini tamamladı.(Hüseyin Kabukçu - Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu/İHA)