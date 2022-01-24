Elazığ'da deprem konutlarının yüzde 90'ı tamamlandı
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin üzerinden 2 yıl geçti. Depremzede vatandaşlar için konut yapımı sürerken yıl sonuna kadar tüm konutların teslim edilmesi hedefleniyor. TOKİ 4 Nolu Uygulama Şube Müdürü Taşkın Çalık, depremin hemen ardından hasar tespit çalışmalarına başlanıp 24 bin 537 konutun yapımının planlandığını belirterek, 'Elazığ genelinde yapımına başlanan ve devam eden konut üretiminin yüzde 90'ı tamamlandı' dedi.