Elazığ-Bingöl karayolunda iki araç çarpıştı 11 kişi yaralandı

03.10.2017 19:10:49



Kaza, Elazığ-Bingöl karayolunun 85. kilometresi Karakoçan ilçesi Yeniköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bingöl istikametine seyir halinde olan Burhan Akdeniz (45) idaresindeki 35 FN 907 plakalı otomobil ile Sabri Kaya yönetimindeki 35 U 2634 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada biri ağır 11 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Elazığ'daki hastanelere kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.





