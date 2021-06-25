El çabukluğuyla 800 bin TL'lik vurgun kamerada

Dalgıç Ceylan deniz dibini görüntüledi

Su altı belgesel yapımcısı ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Çevre Kurulu Başkanı Tahsin Ceylan, Balıkesir'in Erdek ilçesinde Marmara Denizi'ne dalış yaparak müsilaj (deniz salyası) kaynaklı tahribatı görüntüledi. 'İyi şeyler söylemek isterdim ama mümkün değil. Özellikle 10 metrenin altı, korku tüneli, korku filmleri gibi. İyi bir görüntü yakalarken insanlar genelde mutlu olur ama bu sefer içimiz acıdı.' dedi. Yüzeydeki müsilajın toplanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Ceylan, 'Ancak dibe çöken ve yayılan tabaka, ekosistemi, faunayı, florayı ciddi olarak etkilemeye devam ediyor. Erdek'te daha önce su altı fotoğraf yarışması yapmıştık. Burada dalışlara gelmiştim. Erdek Dalış Okulu bu konuda her zaman öncü bir rol oynuyor. Şunu söyleyebilirim ki sarı süngerlerden hiç eser yok artık. Hemen hemen hepsinin oksijensiz kalıp çürümüş olduğunu gördük.' diye konuştu.