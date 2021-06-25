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El çabukluğuyla 800 bin TL'lik vurgun kamerada

Küçükçekmece'de, Rus uyruklu bir kişi kuyumcudan alıp zarfa koyduğu yaklaşık 800 bin lira değerindeki dövizi el çabukluğu ile içinde kâğıt destelerin olduğu başka zarflarla değiştirdi. Kuyumcunun dolandırıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

2021-06-25 14:54:25
Dalgıç Ceylan deniz dibini görüntüledi

Dalgıç Ceylan deniz dibini görüntüledi

Su altı belgesel yapımcısı ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Çevre Kurulu Başkanı Tahsin Ceylan, Balıkesir'in Erdek ilçesinde Marmara Denizi'ne dalış yaparak müsilaj (deniz salyası) kaynaklı tahribatı görüntüledi. 'İyi şeyler söylemek isterdim ama mümkün değil. Özellikle 10 metrenin altı, korku tüneli, korku filmleri gibi. İyi bir görüntü yakalarken insanlar genelde mutlu olur ama bu sefer içimiz acıdı.' dedi. Yüzeydeki müsilajın toplanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Ceylan, 'Ancak dibe çöken ve yayılan tabaka, ekosistemi, faunayı, florayı ciddi olarak etkilemeye devam ediyor. Erdek'te daha önce su altı fotoğraf yarışması yapmıştık. Burada dalışlara gelmiştim. Erdek Dalış Okulu bu konuda her zaman öncü bir rol oynuyor. Şunu söyleyebilirim ki sarı süngerlerden hiç eser yok artık. Hemen hemen hepsinin oksijensiz kalıp çürümüş olduğunu gördük.' diye konuştu.
Filistinlilerin 'gece karmaşası' eylemleri sürüyor

Filistinlilerin 'gece karmaşası' eylemleri sürüyor

İşgal altındaki Batı Şeria’nın Beyta kasabasında gece çöker çökmez “Sabih” dağında inşa edilen İsrail yerleşim karakolu “Avitar”ı çevreleyen tepelerde bir araya gelen Filistinli gençler, “gece karmaşası” adını verdikleri protestolar düzenliyor. Batı Şeria’daki Filistinliler “gece karmaşası” fikrini Gazzelilerden aldı. Gazze halkı, İsrail’e ve uyguladığı ablukaya karşı başlattığı ve yaklaşık 1 buçuk yıl süren protestolarından birine “gece karmaşası” adını vermişti.
'Akıllı ve hassas vuruş kabiliyeti'

'Akıllı ve hassas vuruş kabiliyeti'

Milli Savunma Bakanlığı ile Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) arasında imzalanan protokol kapsamında, ASFAT ana yükleniciliğinde, TÜBİTAK SAGE’nin teknik desteğiyle yapılan 1000 adetlik Hassas Güdüm Kiti-82’nin (HGK-82) 100 adetlik ilk kafilesinin teslim töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile kuvvet komutanları, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) Genel Müdürü Esad Akgün ve Etimesgut 3’üncü Hava Bakım Fabrika Müdürü Ercan Erzincan’ın katılımıyla 3. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü’nde gerçekleştirildi.
Mete Yarar'dan dikkat çeken silah testleri paylaşımı

Mete Yarar'dan dikkat çeken silah testleri paylaşımı

Savunma uzmanı Mete Yarar, silah testi için bulunduğu poligondan görüntüler paylaşırken konuyla ilgili tv programına davette bulunarak 'Bu akşam yayına bekleriz' dedi. Yarar'ın paylaşımı sosyal medyada defalarca paylaşıldı
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