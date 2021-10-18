Eksi 35'leri gören Erzurum'da, jeotermal kaynaklarla domates üretilecek

Termal seraların sahip olacağı üretim ve çalışma sistemi hakkında bilgi veren Başkan Orhan, "İlçemizde yıllık 70 bin tonun üzerinde evsel bağ-bahçe ve tarımsal atık oluşuyor. Biz bu projeyle bahse konu atıkları önce toplayacak ardından kuracağımız sistemle enerjiye dönüştürecek ve son olarak da bu enerjiyi yine seralarımızı ısıtmak için kullanacağız. Dolayısıyla kışın çok soğuk günlerinde şayet termal sularımız seraları ısıtmak için yeterli gelmezse, işte o zamanlarda bu enerjiyi kullanacağız. Böylece hem örtü altı üretimimize süreklilik kazandırmış hem de domates üretimi için ihtiyaç duyulacak ısı ve nem ortamını oluşturarak, seralarımızı üretime elverişli hale getirmiş olacağız" dedi.