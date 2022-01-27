Eksi 17 derecede görev başı!

"İlimize su sağlayan TM 1 istasyonunda buzlanma nedeniyle su pompaları yeterli düzeyde su çekemediği için temizleme çalışması yapmak gerekiyordu. Biz normalde yaz aylarında da burada temizlik yapıyorduk. Bu kez buzlanma nedeniyle dışarıda eksi 9 derece soğuk havada buz tutan göle dalış yapmamız gerekti. Belediye başkanımız Şükrü Başdeğirmen'in satın alma yoluyla temin ettiği özel dalgıç kıyafetleri sayesinde eksi 30, 40 derecedeki suya dalış imkanı sağlayan bu kıyafetlerle dönüşümlü olarak arkadaşlarımız dalışı gerçekleştirdi ve görevi tamamladık. Bu çalışma haftada bir devam edecek."