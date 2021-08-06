Ekran Klasiği “%100 Futbol” TRT Spor’da
Türkiye’nin spor ekranı TRT Spor, yeni sezona damga vuracak bir programla giriyor. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı yeni programın müjdesini ilk kez sosyal medya hesabından duyurdu.
Türkiye’nin spor ekranı TRT Spor, yeni sezona damga vuracak bir programla giriyor. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı yeni programın müjdesini ilk kez sosyal medya hesabından duyurdu.
Acil müdahale gemisi Nene Hatun Muğla'da
Yalova'da inşa edilen ve 2015'te denize indirilen, 88 metre uzunluğa, 18 metre genişliğe, 4 bin 291 grostona sahip Nene Hatun, dünyanın en zorlu su yolu olan Türk Boğazları bölgesinde ve ihtiyaç duyulan her yerde 6 yıldır seyir, can, mal ve çevre emniyetini temin etmek amacıyla 7/24 hizmet veriyor. 4 adet 4 bin 500'er kilovatlık toplam 18 bin kilovatlık ana makine gücü ve 18 knot seyir hızı, 205 ton çeki gücü bulunan gemide, ilk yardım solunum destek hizmetleri verebilen ve 4 morg kabinli, 20 kişilik hastane yer alıyor. Muğla-Ören'e ulaşan Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi Nene Hatun, saatte 9 bin 600 metreküp su basabiliyor.
Esed rejiminin saldırdığı siviller Dera'yı terkediyor
Rejim, 3 yıl aranın ardından ise merkezdeki Dera el-Beled Mahallesi'ni Rusya'nın desteğiyle tam kontrolüne almak için harekete geçti. Muhaliflerin buna karşı çıkması üzerine rejim güçlerinin 29 Temmuz'da başlattığı saldırılar devam ediyor. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Esed rejimi ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçlerinin il merkezine yaptığı havan ve topçu saldırıları yüzünden halihazırda Dera el-Beled Mahallesi ile bitişiğindeki Sed Yolu ve Dera Kampı mahallelerinde son bir haftadır göç hareketi yaşanıyor.
Hasar tespit çalışmalarından görüntüler
Bölgede, tarım arazilerinde ve evlerdeki hasar tespit çalışmalarının büyük bölümü tamamlandı. Yanan ve hasar gören evlerden beton örnekleri alınarak, analizler sonucu konutun kullanılıp kullanılamayacağına karar veriliyor. Evi yanan vatandaşlara verilecek 50 bin liraya kadar desteğin ilk kısmı da yatırılmaya başlandı. Vatandaşların yeni evleri yapılana kadar barınma ihtiyacının karşılanması için şu ana kadar 62 konteyner ve 160 çadırın kurulumu yapıldı. Evi yananlar için deposu ve ahırıyla yöresel mimariye uygun konutların inşasına ise 2 ay içerisinde başlanması hedefleniyor.
Bayraktar TB2, 103 yangını ilk anda tespit etti
Bayraktar TB2 1835 saat uçtu, 103 yangını ilk anda tespit ettiYangınla mücadele çalışmalarında görev alan Bayraktar TB2 insansız hava araçları (İHA) 1835 saat uçuş gerçekleştirdi, 103 yangını ilk anda tespit etti.Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Bayraktar TB2 İHA'ların orman yangınlarıyla mücadeledeki rolüne ilişkin bilgi verdi. Buna göre, Orman Genel Müdürlüğünün kullandığı Bayraktar TB2 İHA'lar 1 Haziran'dan 4 Ağustos’a kadar 1413 saat uçuş gerçekleştirdi ve 103 yangını ilk anda tespit etti. Demir, paylaşımında 'İHA’larımız içimizi yakan orman yangınlarıyla mücadelede kritik görevlerine devam edecek. Bu mücadelede alın teri döken tüm kahramanlarımıza şükranlarımızla.' ifadelerini kullandı.