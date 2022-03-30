DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
ABD'nin hamlesi sonrası petrolde sert düşüş!
Şekere zam mı geldi? Şekerin kilosu ne kadar oldu? 1 kilo toz şekere kaç TL zam geldi? 5 kg toz şeker fiyatı ne kadar?
Hakim ne zaman? Hakim hangi gün saat kaçta? Hakim dizisi hangi kanalda yayınlanıyor?
Pakistan Başbakanı İmran Han için şok gelişme
İsrailli aşırı sağcı milletvekilinden Mescid-i Aksa'ya baskın
Cemal Kaşıkçı davasında son dakika gelişmesi
Dış ticaret açığında yüzde 135 artış
Dünya Şampiyonu cNed, Thronmax Markasını Tercih Etti!
Yarın oruç tutacak mıyız? Yarın sahura kalkacak mıyız? Yarın (1 Nisan Cuma) iftar yapılacak mı?
ROKETSAN yeni nesil seyir füzesi Çakır'ı geliştirdiğini açıkladı
Zelenskiy'den son dakika açıklaması
Sam Yari: “Almanya’da Savaşa Hayır Fotoğrafı Çekeceğiz!”
Cuma günü oruçlu muyuz? İlk iftar yarın mı? İlk sahur 1 Nisan Cuma günü mü yapılacak? Hangi gün oruç tutacağız?
Şekere yüzde 31 zam!
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye ''tarım'' kredisi

TIMETURK / EKONOMİ / Yıldız Holding’den Seçme Eserler [email protected]’de

Yıldız Holding’den Seçme Eserler [email protected]’de

Yıldız Holding koleksiyonundaki sanat eserlerini geniş kitlelerle buluşturmaya devam ediyor. Holding bünyesindeki markaların sanat eserine dönüştüğü sergi 30 Mart’tan itibaren [email protected] kapsamında No:12’de ziyaretçilerle buluşuyor.

18 Saat Önce
2022-03-30 17:07:05
Yıldız Holding’den Seçme Eserler Artweeks@Akaretler’de

Sanat koleksiyonundaki eserleri gerek Yıldız Holding Sergi Salonu'nda gerekse farklı sanat etkinliklerinde ziyaretçilerin beğenisine sunan Yıldız Holding, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da [email protected] etkinliğinde özel bir sergiyle yer alıyor. 30 Mart'tan itibaren ziyarete açılan “Yıldızlar Geçidi” isimli sergi, gofretlerden bisküvilere, çikolatalardan krakerlere kadar unutulmaz ürünlerin usta sanatçılar elinden çıkmış yorumlamalarını içeriyor.

WhatsApp Image 2022-03-30 at 14.37.08

Ahmet Güneştekin, Burhan Doğançay, Ebru Döşekçi, İhsan Oturmak, Laurence Jenkell, Melis Ağazat ve Natalia Stuyk'un eserlerinin yer aldığı “Yıldızlar Geçidi” sergisi, çocukluğumuzun renklerini, lezzetlerini ve kokularını yeniden canlandırırken, Yıldız Holding'in 1944'te Ülker markasıyla başlayan yolculuğunu da sanat yoluyla anlatıyor.

“Yıldızlar Geçidi” sergisi, 30 Mart-29 Nisan tarihleri arasında Akaretler Sıraevler No:12 adresindeki [email protected] etkinliği kapsamında ücretsiz olarak gezilebiliyor.

WhatsApp Image 2022-03-30 at 14.36.36 .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş