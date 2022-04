Türk-İş Genel Başkanı hükümeti uyardı: Emekli zor durumda

'Emekli, asgari ücretli geçinmeyi bırakın bir ay geçinmeyi, 15 gün içinde geçinemiyorlar' diyen Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, hükümeti uyararak, “Yılın ortasında emekliyle ilgili de asgari ücretliyle ilgili de dar ve sabit gelirliyle ilgili de müspet bir şey demek zorundalar” ifadelerini kullandı.

Türk- İş Genel Başkanı Ergün Atalay, düzenlediği basın toplantısında sendikasının 1 Mayıs İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü programını açıkladı. Atalay, asgari ücret ve emekli maaşlarına ilişkin de değerlendirmede bulundu.

Atalay, 1977 1 Mayıs'ında ölenlerin anısına Taksim Meydanı'nda çelenk bırakacak. Büyük illerde de emek meslek örgütleriyle beraber 1 Mayıs'ı kutlayacak. Türk-İş'in programına göre, bu yıl 1 Mayıs 30 ilde kutlanacak.

Atalay, bu yıl 30 ilde 1 Mayıs'ın kutlanacağını bildirerek, “Kalan vilayetlerimizde her sendika kendi başına, illerde bazıları salon toplantıları, bazıları alanda yapacak. Bazıları basın toplantısı yapacak. Seneye bir alan tespit edip, nasip olursa üç memur, üç işçi sendikası ortak beraber yapmayı arzu ediyoruz” dedi.

Atalay, örgütlenme sorunlarından bahsederek, “Atanmışı, seçilmişi beraber üstümüze geliyor. Diyor ki ‘Gelmeyin, işveren buradan gider'. Belli bir noktaya geliyoruz, ortaya çıkıyor ve diyorlar ki ‘Bunların terörle bağlantısı var'. Allah'ınızı severseniz, işe biz adam almıyoruz. İşe girerken kimlik kontrolünü yapmıyoruz” diye konuştu.

“BUNLARI YAPARSAN MESELELERİ ÇÖZEMEZSİN”

Özelleştirmeleri eleştiren Atalay, “Öyle bir noktaya geliyoruz. Enerjiyle ilgili Isparta'da yakın zamanda kar yağdı, 9 gün elektrik yoktu. Aynı kar doğuya da yağıyor, orada niye problem yok. Oralar özelleşince özelleşen firmalar alıp yatırım yapmazsa, 200 metre elektrik direğinin tepesinde çalışan insanlara 4 bin 200 lira maaş verirse, altyapı- üstyapı yatırımı yok. Bunları yaparsan bu meseleleri çözemezsin” dedi.

Patronların örgütlenmeyi engellemek için sendikalara iftira attığını belirten Atalay, “Böyle bir ülkede ne sivil toplum örgütlü yapılır ne sendikacılık yapılır. Bunu hükümet çözecek” diye konuştu.

“BİR GÜN HÜKÜMETİN ÖNÜNE BERABER GİDELİM”

Enflasyonun artması nedeniyle gıda fiyatlarına gelen zamları gündeme getiren Atalay, peynir ve sütün fiyatının 5 katına çıktığına dikkat çekti. Atalay, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sendikalar, partiler. Zaman zaman Kemal Bey'le Et Balık'ın önüne gidiyoruz. Bir gün de marketlerin, işverenlerin önüne gidelim. Bir gün hükümetin önüne beraber gidelim. Diyelim ‘Bu insanlar örgütleniyor, işten atamazsın'. Sorun ne Kemal Bey'in ne Ali Bey'in ne Veli Bey'in. Sorun bizim hepimizin.”

Türkiye'nin toplumsal olarak bölünme yaşadığını ifade eden Atalay, “Öyle bölündük ki, üç senedir seçim konuşuyoruz. Seçimin bedelini beraber biz ödüyoruz. Bir an evvel dört gözle bekliyoruz. Seçim olsun da bu ülke için kim faydalıysa bir an evvel gelsin. Kurtulalım şu işten, sorunlarımıza bir çare olalım” diye konuştu.

“YILIN ORTASI GEÇMEDEN MASANIN ÜSTÜNE YATIRIP KONUŞMAK LAZIM”

Asgari ücretli, emekli ve çalışanların aldığı zammın bir özelliğinin kalmadığını dile getiren Atalay, “Bu meseleleri yılın ortasını geçmeden masanın üstüne yatırıp konuşmak lazım” dedi.

Gazetecilerin asgari ücret tartışmalarına ilişkin sorusu üzerine Atalay, şu değerlendirmeyi yaptı:

“İmkan varsa haziran ayına, görüşmeye de gerek yok. Her ay enflasyon ayın dördünde açıklanıyor. Asgari ücret ne zaman gündeme geldi? Şubat ayının birinde asgari ücretli zam aldı. Aradan 1,5 ay sonra bu konu konuşuluyor. Bakana soruyorum, ‘Haberim yok' diyor. Ben kime soracağım bakandan başka?...

Bununla ilgili beklemenin bir anlamı yok. Açıklanan enflasyon asgari ücretli, emekli ve çalışana uygulansın. Hemen yapılsın bu. Türkiye'yi yönetenlerin elinde. Bununla ilgili işveren sendikasını çağırmaya da gerek yok, bizi de çağırmasınlar. Mayısın dördünde açıklanıyor. Ne açıklanıyorsa ilave etsinler. Sendikalar, sendikacılar, siyasi partiler umut satamaz. Yapacağız der, yaparlar.

“EMEKLİ 15 GÜNDE GEÇİNEMİYOR”

Asgari ücret kadar bu ülkede emekli o kadar mağdur. Evvelden emekli iki asgari ücret alıyordu. Emekli ve asgari ücretliyi aynı çatının altında oturup konuşmak lazım. 2,5 milyon emekli asgari ücret alıyor. Buradan sizin huzurunuzda sesleniyorum, uzatmadan yılın ortasında asgari ücretliye de emekliye de ben bayrama bir şey bekliyordum emekliye bayram ikramiyesi olmadı… Emekli, asgari ücretli geçinmeyi bırakın bir ay geçinmeyi, 15 gün içinde geçinemiyorlar. Biz burada emeklinin de işsizin de temsilciyiz. Sendikaların yüzde 1'i asgari ücretli. Bizim bu asgari ücretlileri örgütlenme çatısının altına almamız lazım.

“YILIN ORTASINDA MÜSPET BİR ŞEY SÖYLEMEK ZORUNDALAR”

Atalay, Isparta dönüşü görüştükleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e emekli maaşları ve asgari ücret konusunu anlattıklarını söyledi. Atalay, “Yılın ortasında emekliyle ilgili de asgari ücretliyle ilgili de dar ve sabit gelirliyle ilgili de müspet bir şey demek zorunlalar. Türkçesi bu” dedi.

Taleplerinin peşini bırakmayacaklarını dile getiren Atalay, “Bunun peşini bırakmayın. Söylemeye, dillendirmeye arkadaşlarım devam eder. 1 Mayıs alanlarında 81 ilde saydığım sorunları söylemeye devam ederiz. Ta ki netice alana kadar” diye konuştu.

Seçim tartışmalarına ilişkin soru üzerine Atalay, “Bir an evvel seçim olsun. Üç senedir seçim konuşuyoruz. Gündemde başka bir şey yok. Zamanında olacak diyorlar. Yorulduk. Bir an evvel, gelse olsa da kurtulsak” yanıtını verdi. Atalay, açıklamasının erken seçim çağrısı olup olmadığı yönündeki soruya ise şunları kaydetti:

“Erken seçim demiyorum. Diyorlar ki zamanında yapacağız. Zamanında yapılsın. Millet kimi istiyorsa oy versin. Sandıktan çıkana da sahip çıkalım. Onlara da diyelim ki ‘Sandıktan çıktınız, hadi bunları yerine getirin'. Şu kadar günde, onlara gün verelim.”

“SUSMANIN ANLAMI YOK”

“Susmanın bir anlamı yok. Üç gün, dört gün susarız sonra bedelini biz ödüyoruz” diyen Atalay, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Siyasi partiler, iktidarlar insafsız işverenlerin merhametine işçiyi bırakmasınlar. İşini düzgün yapan işverenlerimiz var mı, var. Eyvallah. Sayıyı saydım. Yüzde 8, inşaat işkolu. Sayıyorum. Geri kalanı örgütsüz. Adam diyor ki ‘Para benim. İşçi benim. Seni istersem örgütlerim, istemezsem örgütlemem'. Adam kale görüyor. İstediğim sendikayı buraya getiririm.”

1 MAYIS'IN ORTAK KUTLANACAĞI İLLER

Türk-İş'in diğer emek meslek örgütleriyle ortak kutlama yapacağı iller şöyle:

ANTALYA: DİSK, HAK-İŞ, Birleşik Kamu-İş, KESK, TMMOB, MMO,

AYDIN: DİSK ve KESK.

DENİZLİ: DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve bazı siyasi partiler.

EDİRNE: DİSK, KESK, TMMOB, Birleşik Kamu-İş, TTB, ADD, siyasi partiler.

İZMİR: DİSK, KESK, TMMOB, TTB, İzmir Barosu.

KOCAELİ: HAK-İŞ.

SAMSUN: DİSK, KESK.

SİNOP: DİSK, Kamu-İş, KESK.

TUNCELİ: DİSK ve KESK.

UŞAK: KESK, Kamu-İş ve sivil toplum örgütleri.

ZONGULDAK: TMMOB ve KESK. .