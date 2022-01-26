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TIMETURK / EKONOMİ / Trendyol'dan maaş protestolarına ilişkin açıklama

Trendyol'dan maaş protestolarına ilişkin açıklama

Trendyol, '2022 yılı içerisinde, bir taşıyıcı iş ortağının faaliyet gösterdiği süreye bağlı olarak taşıdığı paket sayısına göre toplam hakedişinin aylık en az 12 bin 500 TL+KDV olması, iş ortaklarımızın da beklentilerini karşılar şekilde, garanti altına alınmıştır' açıklamasında bulundu.

1 Saat Önce
2022-01-26 14:55:49
Trendyol'dan maaş protestolarına ilişkin açıklama

Trendyol, kurye çalışanlarının düşük maaş ve yetersiz zam protestolarına yönelik bir açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Değerli basın mensubu, sahibi oldukları ticari işletmeleri aracılığıyla, şirketimizle imzaladıkları taşıma sözleşmeleri kapsamında, kendi işletmelerine ait araçlarla taşıma hizmeti sunan iş ortaklarımızla ilgili oluşan gündeme ilişkin açıklamamız aşağıda yer almaktadır. Öncelikle şunu ifade etmek isteriz ki, mevcut iş modelimiz doğrultusunda, taşıyıcı iş ortaklarımıza taşıdıkları paket başına ödeme yapılmakta; “iş ortağı destek paketleriyle” de aylık hakedişlerinin belli bir seviyenin üzerinde kalması sağlanmaktadır. 2022 yılı içerisinde, bir taşıyıcı iş ortağının faaliyet gösterdiği süreye bağlı olarak taşıdığı paket sayısına göre toplam hakedişinin aylık en az 12.500 TL+KDV olması, iş ortaklarımızın da beklentilerini karşılar şekilde, garanti altına alınmıştır. Mevcut iddialarda ise, sadece “iş ortağı destek paketleri”nde geçerli olan hizmet bedeli artış oranı ön plana çıkarılmıştır. Tek başına bu oran üzerinden değerlendirme yapmak eksik ve yanıltıcı sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Trendyol tüm iş ortaklarının memnuniyetini her şeyin önüne koyan bir şirkettir. Bundan sonra da böyle olmaya devam edecektir. Kamuoyunun bilgi ve takdirlerine saygıyla sunarız." .

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